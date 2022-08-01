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他月賺17K！靠1條件「躺平還能存5000元」　過來人挺：爸媽也支持

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,行人,寵物,狗,散步,遛狗,毛小孩。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO當躺平族，月入17K還可存5000元。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我當躺平族大概一年了！」一名男網友透露，目前兼差生活，月收入1萬7000元，但因為住在家裡，每月能存5000元，因此好奇發問，「如果有自己的房子，會學我這樣嗎？還是不會？」文章曝光後，有兩位過來人也直呼，不想每天爆肝衝事業，因此也選擇躺平，且家人也非常支持。

一名男網友在Dcard表示，不想被工作時間綁死，於是目前從事兼差類職業，約收入1萬7000元，扣掉生活開銷後還能存5000元，存款有7萬多元，讓他矛盾直呼，「猶豫要不要再把工作時間拉長，但是又懶得去賺。」

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事實上，原PO當躺平族已一年了，因此他也好奇拋問，「這樣會不會很浪費人生？卡友如果有自己的房子，會學我這樣嗎？還是不會？」

文章曝光後，其中案讚數最高的留言為，「家中沒地產房產更沒祖產，但我跟你一樣躺平坐著兼職的工作到處做，我戶頭幾千元而已。父母也認為這樣不好，但我覺得活在當下，因為不知道死會何時到來，自身家庭資源就不好了，我也不會有什麼孝順&上進，因為人生是自己的」。

另有網友也分享，躺平後的人生哲學，「躺平族+1，之前很認真工作存錢，突然覺得靠北啊我好累，就把接的案子都推光光了。家裡沒房什麼都沒有，我媽覺得我開心就好，反正存款也還很多，等休息夠了再繼續工作」、「我有小公寓自住，躺平很多年了，我做外國人生意的，疫情前已經是半躺平，收入大約有三到四萬，工作時間很短還挺爽的。疫情後因為新的外國人進不來，工作量和收入都砍半只剩下兩萬上下就躺更平了。本身物欲和食慾都不太高，目前每個月能存一萬左右，以前比較拚一點，所以存款還有一百多萬」。

不過也有網友質疑與哀號，「男生就算有房產，躺平一樣會被女生瞧不起不上進，真實案例，男生真的比較難躺平」、「我也想躺平...但害怕生病半死不活的，造成家人困擾」、「一萬七，存五千不用租房吧，搬出去才算躺平吧」、「我一人要養四個長輩，躺不了」。

▼其他躺平族也現身分享看法。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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