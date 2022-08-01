媽媽是越南人！混血女兒「沒學1事」後悔了　過來人笑：來得及

▲原PO頗後悔沒有跟媽媽學越南語。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我已經18（歲），跟小時候開始學的感覺不一樣。」一位女網友日前在Dcard表示，因為媽媽來自越南，她有時看到路邊的越南人聊得很開心，會想知道在聊什麼。可惜的是，她卻沒有跟著母親學越南文，現在才發現，少了這個技能很可惜，也很後悔沒有讓媽媽用母語跟她溝通，話題意外引發討論。

這位女網友匿名發文，「後悔媽媽沒有用她國家的語言跟我溝通」，說媽媽來自越南，「或許有些人會覺得越南是個落後的國家」，去當地城市跟鄉下住過後，認為城鄉差距確實很大，但論台灣應該也是一樣。不過，讓她覺得可惜的是不會當地語言，「沒有學習越南語，讓我跟那邊的人溝通很不方便，很常都是我媽翻譯。」

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原PO也在長大後才發現，語言是一項技能，「越南也是很多公司設廠的地方，因此我覺得自己少了這個能力」，而且現在看到路邊有越南人聊得很開心，她也會想知道對方在聊什麼，「但不知不覺中，我好像只學會他們的髒話。」

貼文一出，許多人心有戚戚焉，「外婆會說日語，我也很後悔小時候沒有學」、「是我也會覺得很可惜，如果從小開始學，現在早就對答如流，語言可是開啟一個全新文化的入門磚耶！」話題則釣出過來人，「我是台泰混血 ，小時候住鄉下地區，阿公他們都叫我媽媽不要教我泰文，導致我現在長大以後非常後悔」，後來他花好幾倍的時間，努力學泰文，「目前也會講、會寫泰文了。」

更多網友也鼓勵原PO，「語言什麼時候學都不會來不及啊！想學就現在開始吧」、「從現在開始都跟妳媽用越文對話」、「現在開始還不晚，練個三五年（認真學25歲前練得起來）也還年輕。而且還有真人母語者陪練，越語能力會突飛猛進」、「從現在開始學吧！學語言任何時候開始都不晚，如果聽到妳想學越語，媽媽一定很開心！」