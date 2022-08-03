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柯文哲稱「左右逢源」挨轟　黃珊珊緩頰：立場堅定就不會左右為難

▲▼台北市副市長黃珊珊3日出席內科發展協會「第十一屆第一次會員代表大會暨交流聯誼餐會」。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊3日出席內科發展協會「第十一屆第一次會員代表大會暨交流聯誼餐會」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲2日晚間卻於第一時間表示，台灣不必與中國交惡，應該「左右逢源」而不是「左右為難」，使民進黨台北市長參選人陳時中批評是牆頭草。對此，台北市副市長黃珊珊今日替柯文哲緩頰，只要立場堅定就不會「左右為難」。

黃珊珊3日下午出席內科發展協會第11屆第1次會員代表大會暨交流聯誼餐會，針對柯文哲喊左右逢源被陳時中批評牆頭草，黃珊珊認為，不要再口水戰，這件事情非常嚴肅，相信有朋自遠方來、都是客人，大家都會竭誠歡迎，但也不應受到鄰居恐嚇，「我覺得這件事情是非很清楚。」

黃珊珊強調，「我們要有堅定的立場，台灣是個自由民主國家，台北市是中華民國首都，我們有自信跟全世界來往。」不過也認為大家要持平來看，「我們的立場堅定，就不會左右為難。」

至於中共對台灣文攻武嚇、經濟制裁，是否覺得代價太大？黃珊珊認為，人民當然希望能夠和平，但同時也有自己的立場，其立場就是自由民主體制、生活方式不會改變，且沒有要和誰對抗，這是台灣最基本的立場，不會有什麼撕裂問題；不過仍要審慎評估是否對台灣帶來傷害，「我們有自己的立場就不會左右為難，對的事就對，不對的就不對，一直重複這些問題也沒有太大意義。」

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