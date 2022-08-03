裴洛西台灣行「藍營立委忙唱衰」　民進黨：朱立倫喊「親美」全是假

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台引發全球關注，國民黨主席朱立倫昨（2日）表示，歡迎國際友人來訪，共同維護區域和平，穩固台美關係，但黨內卻出現其他立委的反對聲浪。對此，民進黨質疑，裴洛西議長訪台，國民黨立委卻忙著唱衰，朱立倫的「親美」全是假的？

裴洛西於2日搭乘呼號SPAR19的波音C-40C運輸機訪台，班機降落台北松山機場時，線上追蹤人數衝破70.8萬，創下航班狀況網站史上新高，累計關注人數更達到292萬。

不過，民進黨指出，在舉國歡迎裴洛西議長率團訪台之際，國民黨立委們卻接連發言批評，包括「費鴻泰：裴洛西是炸彈」、「葉毓蘭：裴洛西只是口頭挺台」、「馬文君：裴洛西製造區域緊張」、「吳斯懷：裴洛西造成惡意螺旋上升」等，質疑朱立倫喊話「親美」全是假的？

民進黨呼籲國民黨與朱主席，不要一邊親美，一邊又放任黨公職唱衰裴洛西議長訪台，與台灣的主流民意背道而馳，「支持台灣與民主夥伴加深關係，才能保護台灣得來不易的民主自由。」

而國民黨台北市長參人蔣萬安3日上午參觀佛光山台北道場美術館廖天照石雕展時，被媒體問及朱立倫走親美路線，但黨內卻有其他立委反對，是否有分裂情勢？蔣萬安則回應，民進黨抹黑老招永遠一樣，斷章取義、誤導或分化民眾，把沒有講過的話塞到他人嘴裡，「民進黨不抹黑就不會選舉。」