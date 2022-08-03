新竹將軍村修復「千萬屋頂」遭質疑　市府：1平方公尺3千元



▲新竹市議會今日考察將軍村開放圖書資訊園區修復工程，市府也針對各項質疑提出說明。

（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳陳凱力／新竹報導

新竹市將軍村修復案目前持續進行第二期工程，整修12棟眷舍，整體進度已近8成，預計今年底完工，新竹市議會今（3）日也針對將軍村開放圖書資訊園區修復工程進行市政考察。今日考察議員陸續提出包含市府選用價值千萬的昂貴金屬作為屋頂修復材質，與將軍村「還原、修復」的目的相悖、經費招標疑慮，以及設計師曾泊銘過去並無相關古蹟修復經驗等疑問。

工務處說解釋「金屬屋面材質鍍鋁鋅鎂鋼板」每平方公尺單價約3000元，國內進口原料、加工成型的廠商皆超過3家，無特定規格之疑慮；另有關F棟後方建物，屬原住戶後期增建，非歷史建築本體，原牆體不等厚，為加強其結構，在原牆體內側以混凝土補強，外側以磚牆補強，以共同承載屋頂重量。

▲曾泊銘建築師。

文化局長張馨之說明「文化保存意涵」，除修復硬體工程外，亦持續深化將軍村文史研究，委託專家學者蒐集將軍村相關文獻、照片，並進行原住戶訪談，紀錄珍貴的口述歷史，二期修復完工後將辦理常設展，其餘各棟會持續偕同委外廠商討論後續營運方向，各方意見市府皆會納入考量，以完整呈現眷村文史風貌及歷史脈絡。

同時張馨之也引述《威尼斯憲章1964》，強調應恢復該建築物的基本文化資產，並非修復至特定狀態或特定年代為目標，所有設計內容皆經文化部文化資產局，審查通過，工程階段文化部亦多次於現地督導，以符合文化資產修復精神。

▲陳章賢代理市長表示，文化聚落保存再利用，還有很長的路要走，也期待未來的市長持續推動眷村保存再利用工作，「科技讓一座城市向前進步，文化則讓城市充滿深度」。

有關修復材料選材，建築師曾泊銘也解釋，以104年登錄時為起點，調查過程皆經專業文資委員審查，考量時空變遷，眷舍風貌已非最初樣貌，部分住戶於居住時已改建為金屬屋頂，經審議後採用鍍鋁鋅鎂鋼板修復，以保留原住戶居住時期模樣，其規劃設計階段皆符合採購法及文資法相關規定，同時說明工程採評分及格最低標。

另，針對曾泊銘建築師過去建築經驗，文化局說明，曾泊銘建築師過去曾參與修復國定古蹟台北機廠東側建築群、歷史建築國立歷史博物館修復再利用；將軍村一期修復工程更獲2019台灣景觀大賞優質獎、國家卓越建設獎優質獎、SDA設計大賞、金點設計獎，並入圍ADA新銳建築獎、台灣建築獎等多重獎項肯定。

陳章賢代理市長表示，為推動眷村改建、在基地旁邊留下公園綠地，市府主動向國防部申請都市計畫變更與眷村改建作業，積極爭取文化部「眷村文化保存新星計畫」、「再造歷史現場計畫」等補助獲核准，眷村文化改建與保存再利用工作歷經四任市長，皆是對這塊土地的認同、讓城市越來越好、讓市民幸福目標一致。同時感謝議會對市政工作的指教與支持，文化聚落保存再利用，還有很長的路要走，接下來會全力以赴，也期待未來的市長持續推動眷村保存再利用工作，「科技讓一座城市向前進步，文化則讓城市充滿深度」。

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