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社會 社會焦點 保障人權

台海開戰要到哪裡避難？彰化有3557處避難點　可容納131萬人

▲彰化防空洞。（圖／翻攝自彰化縣政府官網）

▲1895八卦山抗日保台史蹟館前身是防空洞。（圖／翻攝自彰化縣政府官網）

記者唐詠絮／彰化報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西率團昨日深夜抵台，中國也宣布4日起展開為期3天的實彈軍事演習，範圍將環繞台灣6個海域及空域，不少人擔心恐引爆第4次台海危機，彰化縣警局日前萬安演習時，超前部署，做出實地演練，也盤點出3557處防空避難所，大都分布在彰化及員林2地，可容納131萬人。

彰化縣目前擁有的防空洞，大都已經歷史久遠不堪使用，二林衛生所內有一處容留不到10人，於2019年列為文資保存，唯一一座較為完整的是位於八卦山內，長度大約100公尺，目前作為「1895八卦山抗日保台史蹟館」，由城市暨觀光發展處管轄。

縣警局民防管制中心指出，彰化縣境警8分局區，以彰化市及員林市的防空避難所為最多，大都分布在大樓地下室，容納人數131萬人，超過彰化縣總人口數124萬餘人。

▲彰化防空洞。（圖／翻攝自彰化縣政府官網）

▲防空洞建置成1895八卦山抗日保台史蹟館。（圖／翻攝自彰化縣政府官網）

萬一真的發生台海危機，彰化縣已經有一套「SOP」整備系統，收到防空避難通知後，全縣有73點先施放空襲警報、加派員警至各個重要路口，指導用路人至空曠處或地下室、橋梁道路全面淨空，若遇鐵路行進中，則立即疏散，由鐵路局人員引導避難。

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