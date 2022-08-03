裴洛西訪台北京被激怒　陸學者揭「三大手段」回擊：要讓台灣後悔

▲蔡英文接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸強烈不滿美國眾院議長裴洛西訪台，涉台學者包承柯今（3）日直言此舉激怒了北京當局，大陸會從三個層面回擊，分別是軍事手段、切斷經濟貿易、中斷機構交流，採取的措施勢必比1996年更為嚴厲，且持續時間長，「不會隨著裴洛西離開而落幕，要讓台灣後悔。」

大陸涉台學者包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，裴洛西訪台「性質非常嚴重」，不僅打破了台海的和平局勢，而且令兩岸關係變得更加嚴峻，只要有小小的導火線，衝突一觸即發。

包承柯指出，大陸政府勢必會祭出強硬手段，不能讓裴洛西開先河，導致接下來美國乃至其他西方國家政要以各種形式訪台，「這個趨勢一定要遏止！」

包承柯分析，大陸會從「三個層面」進行回擊，包括軍事手段、切斷對台經濟貿易、中斷機構交流，且不會隨著裴洛西離台而結束，更不會只有3天的實彈演訓，「要讓台灣當局後悔邀請裴洛西。」

▲解放軍東部戰區調動部隊準備在台灣周邊進行軍事行動。（圖／CFP）

對於外界盛傳裴洛西專機會被擊落，包承柯認為，首先飛行在公海上不會開火，再者解放軍沒收到開火授權，這是當局經過深思熟慮的慎重決定，更為重要的是之後採取的一系列措施，杜絕和消除裴洛西訪台造成的負面影響。

截止3日午間，大陸已宣布暫停對台灣出口「天然砂」、暫停輸入台灣葡萄柚、檸檬、橙等柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚、天然砂，對台經貿衝擊巨大。另外，國台辦還宣佈對「台獨」頑固分子關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」採取懲戒措施。

▲解放軍4至7日在台灣周邊進行聯合軍事行動。（圖／翻攝人民日報海外網）

與此同時，解放軍宣佈4日起將展開為期3天的實彈軍事演習，範圍將環繞台灣6個海域及空域。《金融時報》引述專家說法指出，這將是北京首度在台灣東部海域進行重大軍演。彭博社論亦指出，這標誌著大陸在台海的軍事戰術史無前例的升級，似在模擬海上封鎖。

分析稱，此次共軍演習提醒外界，除了戰爭，中國還有許多不同方式能向台灣施壓，並且削弱美國對台支持。未來幾年，為對抗中國發動的此類「灰色地帶戰略」恐是美國在維護台灣安全方面將遭遇的最嚴峻挑戰。