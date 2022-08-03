小七電視牆遭駭「裴洛西滾出台灣」　趙天麟：應視為侵略

▲超商電子看板疑遭駭客入侵，電視螢幕寫「戰爭裴洛西滾出台灣」。（圖／取自「記者爆料網 2.0」）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問，但今（3日）有許多民眾發現，全台多家7-11超商門市的電視顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」，也有台鐵車站看板出現「老巫婆竄訪台灣」、「偉大華夏終將統一」等字樣，引發社會譁然。對此，民進黨立委趙天麟表示，此應被視為侵略徵候，應高度防範與管制。

趙天麟今天表示，裴洛西議長訪台前後，從總統府被網路攻擊，到台鐵左營站、各級政府及多家超商螢幕被駭，讓他想起2015年與2016年俄羅斯使用惡意程式造成烏克蘭十萬人電力與金融中斷事件，除正式軍演與貿易戰外，面對謀我甚極的流氓國家中國，大規模駭客攻擊應被視為侵略徵候，我國應以此高度防範與反制。

趙天麟強調，7-11是台灣民眾民生採購日常，超商會遭駭，任何以智慧網路營運的公民營體系就有可能癱瘓，要當作對軍演的反制，不可不慎！他也舉例說，日本防衛省模擬共軍攻台第一波的攻絕非實體火砲而是網路戰。

台灣基進黨主席陳奕齊則表示，每次台灣有重大民主或外交事件時，就會遇到基礎建設出問題或其他突發狀況，屢試不爽。陳奕齊呼籲，台灣民眾現在應該注意，哪些人開始在擾亂社會民心，盯好基礎設施、提高敵我認知，杜絕假訊息的流傳，別讓中國在台作亂的「第五縱隊」、「中國白蟻」有機可乘。

高雄市三民區市議員參選人張博洋說，台美關係緊密之際，才感受到中共滲透原來離我們這麼近，無論是中方直接授意或潛藏在台的中國代理人積極立功，都已構成台灣的國安威脅，等同中共宣示從基層的民生店家到公共運輸，他們都有辦法掌握。

▲台鐵車站電子廣告看板疑遭駭客入侵。（圖／翻攝王浩宇臉書）