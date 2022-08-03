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裴洛西「讓兩岸形勢顛覆性改變」　他揭嚴重後果：台灣如坐針氈

▲▼裴洛西 。（圖／路透）

▲▼裴洛西跟總統蔡英文會面，並獲頒「特種大綬卿雲勳章」。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台後，中共解放軍火速宣布，8月4日12時至7日12時將在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動，將在台灣周邊六個地區同步進行軍演。對此，資深媒體人趙少康今（3日）五點分析指出，直言「裴洛西為兩岸軍事形勢帶來顛覆性改變，讓台灣時時如坐針氈。」

趙少康今天在臉書發文表示，美國眾議院議長裴洛西來台訪問，受到全世界重視，但是，還沒給台灣帶來什麼好處，已經引來一堆麻煩，未來更是問題一籮筐。

趙少康指出，做為美國眾院議長，裴洛西要來台，台灣實在很難拒絕，加上民進黨見獵心喜、推波助瀾，藉抗中轉移林智堅抄襲案，挾裴洛西增加年底選舉的助力。北京越抗議越反彈，民進黨政府越高興越起勁。

▲▼裴洛西 。（圖／路透）

趙少康認為，北京調子拉得太高，文攻武嚇，以為能夠嚇阻裴洛西來台，這是北京太不瞭解美國政治，結果昨晚裴洛西飛機一落地，解放軍軍機既沒伴飛，也沒加以擊落，大陸網民一片悲痛哀嚎，憤怒反彈異常強烈，這是北京放任煽動民族主義的結果，把裴洛西訪台視為對國家民族的奇恥大辱，把對美國的不滿轉變為對台灣的仇視。藍軍有如啞巴吃黃連，明明知道裴洛西來訪是禍不是福，也不敢明白反對，還要表態支持，深怕又被戴上親中賣台的帽子，影響年底選舉。

趙少康表示，共軍從昨天起，總共要進行十場軍事演習，其中尤以包圍台灣的六場最令人震驚，這是從來沒有發生過的情況，從明天開始連續3天，特意等裴洛西今天傍晚離開台灣才進行演習，表示不針對美國，就是要教訓台灣。我們要觀察5個重點：

1、演習火力、包圍張力有多強？國際飛機航班及輪船會否從演習空隙進出台灣？還是全部停飛停駛？
2、美軍會否介入？
3、國軍如何反制？
4、今天以後是否停止演習、鳴金收兵？還是會延長演習？會不會由演轉戰？
5、就算這次演習3天真的結束，以後共軍會不會沒事就圍島演習，由3天變5天、變7天？

▲▼裴洛西 。（圖／路透）

趙少康認為，「演習3天，台灣還可忍受，如果是演習7天、10天，台灣的天然氣貯量還夠不夠？會不會斷電？油呢？糧食呢？」他指出，裴洛西來，給兩岸軍事形勢帶來顛覆性改變，海峽中線可能被突破，縱深進逼到本島，包圍台灣的軍事演習成常態，像不定時炸彈，讓台灣時時如坐針氈。

趙少康分析，除了軍事，北京已經展開系列經濟反制，包括禁止180多家食品廠商進口、禁止柑橘類、白帶魚進口、拒絕特定廠商往來、停止大陸天然砂輸台，台灣去年賺了大陸1700億美金，就算少了3分之一，也是蠻可怕的。民進黨只知為自己的政治紅利鼓吹台灣民族主義，完全不顧人民死活。

趙少康文末表示，兩岸情勢一向牽動台灣選舉，年底選舉會受到什麼影響，目前還很難說，如果3天圍島演習結束就結束了，離選舉還有3個月，影響不會太大，如果兩岸衝突繼續發展下去，如果老共的種種動作讓台灣人民生氣，對民進黨選情有利，如果讓台灣人民害怕（軍事加經濟），對民進黨就不見得有利了。

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