力挺裴洛西！蛋黃酥買1盒送3盒　「損失逾20萬」業者：賠錢也爽啦

▲彰化蛋黃酥業者力挺裴洛西。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化蛋黃酥「酥福爺烘焙坊」業者昨天喊出力挺裴洛西，祭出民眾如果買一盒6顆，若裴洛西在台灣停留1小時就加送1顆，以此類推，結果活動推出後人潮不斷湧入，由於裴洛西可能今天傍晚會離台，停留在台灣約18小時，民眾幾乎是買1盒就可以免費拿到3盒，因此今天依然有不少民眾前往購買。據了解，業者已經慘賠20萬，但仍強調「愛台灣絕不食言」，就算賠錢也要送。

業者說，昨(2)日有遠從花蓮、屏東的民眾遠道而來，也有民眾霸氣說「不用送」，就是要買蛋黃酥挺台灣，昨天也有一名婦人買了10盒，店家原本要贈送超過100顆，但她家人十分客氣，只拿了12顆。

據了解，昨天一天下來，送蛋黃酥力挺裴洛西的活動，已經讓業者倒賠20萬元，但只要看到消費者力挺台美友好，女老闆就覺得非常感動。

彰化縣議員參選人林子賢也用「用行動支持」台美友好購買蛋黃酥，他說，酥福爺開幕時為了弱勢族群，就自行採購快篩試劑、免費送蛋黃酥，是一間為社會貢獻及為台灣發聲的店家，蛋黃酥不僅好吃，而且店家也是超有Sense的，「值得大推」，而業者看不慣「台灣長期被打壓」，台灣跟美國進行交流，決定以行動力挺裴洛西議長到台灣訪問」，還特地推出買就送蛋黃酥的活動，當地人一定要力挺的。

▲楊子賢也用行動力挺。（圖／翻攝自楊子賢臉書）