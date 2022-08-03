蔡英文提3聲明「維護國家主權」　國台辦：倚美謀獨只會加速滅亡

▲蔡英文接見美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）

記者蔡儀潔／北京報導

總統蔡英文今（3）日上午接見美國眾院議長裴洛西一行，致詞時做出3點聲明，強調台灣不會退縮，會堅定維護國家主權，堅守民主的防線。對此，國台辦今日下午發表聲明，正告蔡英文及民進黨當局，「台獨」是絕路，外人靠不住，妄圖「倚美謀獨」注定落空，幻想「以武謀獨」更是利令智昏，只會加速滅亡。

國台辦新聞發言人馬曉光表示，蔡英文的言論，「台獨」分裂圖謀包裝成所謂「堅守民主」，把大陸捍衛國家主權和領土完整的正義之舉歪曲為所謂「軍事威脅」，完全是顛倒黑白、混淆視聽。

他接著指出，當前，台海形勢緊張動蕩的根源是「台獨」勢力和外部勢力沆瀣一氣、勾連作亂；民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，加緊謀「獨」挑釁；美國變本加厲打「台灣牌」，不斷拱火澆油，圖謀「以台遏華」；無論怎麼狡辯、粉飾，都洗白不了他們才是兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者，台灣民眾利益的加害者。

馬曉光正告蔡英文及民進黨當局，「台獨」是絕路，外人靠不住，妄圖「倚美謀獨」注定落空，幻想「以武謀獨」更是利令智昏，只會加速滅亡。

據稍早報導，蔡英文今日致詞時，除了感謝裴洛西持續關注台灣的民主發展，也做出3點聲明，強調台灣不會退縮，會堅定維護國家主權，堅守民主的防線。