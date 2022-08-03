被控黑吃黑殺姨丈　王少樑終獲無罪羈押千餘日獲償331萬

▲王少樑被控槍殺另名毒販，終獲無罪確定。（圖／視覺中國）



記者吳銘峯／台北報導

毒販王少樑為了搶下柬埔寨的毒品市場，被控於21年前在柬埔寨槍殺姨丈劉有誠。後來王男在大陸涉案被捕，遣返回台，雖多次遭判無期徒刑，最後高院去年將他判處無罪，當庭釋放。王男提出刑事補償，高院審酌他被羈押1104日，判准補償331萬2千元。

據了解，劉有誠販毒集團30年前在金三角一帶走私毒品，而當時竹聯幫梅花堂新莊分會成員王少樑（本名王加文），因被提報流氓裁定管訓，潛逃出境投靠劉有誠。劉有誠娶了一名越南籍女子，而王加文娶該女的姪女，平日稱劉為「姨丈」。王男利用劉有誠的資金，開始在上海以假名從事家具及泡棉材料生意。

但劉有誠打算透過王男的商業管道，將毒品運往台灣、中國、香港與美國等地。由於利益談不攏，雙方嫌隙漸生，最後反目成仇。劉男在2001年間在家中被槍殺，王男則潛逃大陸地區，隱姓埋名。後來事情爆發，台灣檢方在2005年間對王男發布通緝，之後警方透過司法互助管道，在2013年間引渡王男回台，並提起公訴。

由於找不到屍體，檢方依據王男自白犯罪提起公訴，一二審法院均認定有罪，判處無期徒刑；但更一審、更二審又因為找不到屍體，改判無罪。更三審又改認定有罪，重判無期徒刑。但去年的更四審，又改判王男無罪。更四審合議庭還當庭宣示，王男無羈押必要，但仍有逃亡可能，因此限制出境、限制出海，王男獲得當庭釋放；且因《刑事妥訴審判法》規定，本案不得再上訴，王男無罪確定。

王男提出刑事補償，他主張自己因本案遭羈押千餘日，被羈押前原本在大陸的薪水約每月20萬台幣，但卻因本案化為烏有，因此請求每日4千元補償，總計請求441萬餘元。但高等法院審理後，認為每日4千元補償過高，因此改採每日3千元補償計算，最後判決補償331萬2千元。可上訴。