柯博齡／野生動物可以隨便養嗎

▲保育類之野生動物即便只是買來飼養，也違反《野生動物保育法》。（圖／CFP）

小明是一位很有愛心的人，從小就喜歡與小動物互動，對於小動物之飼養特別感興趣，因此養了許多貓、狗、鳥類等寵物。某日，在某拍賣網站上發現有人在賣鸚鵡，從賣家刊登之照片，覺得那隻鸚鵡很漂亮，也很少見，萌生了買來飼養之念頭，於是與賣家聯絡，以新臺幣3萬元，購得了該隻鸚鵡。帶回家飼養後，發現鸚鵡很有靈性，於是將與鸚鵡的互動拍成影片，放上自己的臉書與朋友一起分享。想不到，某日警方登門並持法院搜索票將鸚鵡帶走，小明亦被請到警局製作筆錄，到底發生了什麼事？

原來，小明在網路上所買來的鸚鵡，其實是保育類野生動物，依照《野生動物保育法》第35條規定，保育類野生動物非經主管機關之同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示，違反上開規定而為買賣或意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物者，依同法第40條第2款規定，可處6月以上5年以下有期徒刑，並得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。這可能是小明當初買鸚鵡時所始料未及之處。事實上，關於野生動物而觸犯法規之態樣還有很多，藉由此文做進一步介紹。

首先，何謂野生動物？依照《野生動物保育法》之規定，係指一般狀況下，應生存於棲息環璄下之哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類、昆蟲及其他種類之動物，所以範圍很廣。

野生動物又分為兩種：一為保育類，二為一般類。保育類又細分為：1.瀕臨絕種，即所謂之一級保育類野生動物；2.珍貴稀有，即所謂之二級保育類野生動物；3.其他應予保育，即所謂之三級保育類野生動物。保育類野生動物的主管機關即行政院農業委員會（下稱農委會），會成立野生動物保育諮詢委員會作定期或不定期之評估分類，決定某種野生動物應否納入保育類加以保護，再由農委會造冊公告。至於一般類，係指保育類以外之野生動物。

其次，對於野生動物有以下觸法之行為態樣，違者，輕則由主管機關科以罰鍰；重者，則有刑事責任，最重可處以5年之有期徒刑。

針對保育類野生動物，除法令另有規定外，不得為下列行為：1.騷擾（指以藥品、器物或其他方法，干擾野生動物之行為）、2.虐待（指以暴力，不當使用藥物或其他方法，致傷害野生物或使其無法維持正常生理狀態之行為）、3.獵捕（基於學術研究或教育目的之獵捕除外）、4.宰殺、5.買賣、6.陳列、7.展示、8.持有、9.輸入、10.輸出、11.飼養、12.繁殖。

針對一般類野生動物，除法令另有規定外，不得為下列行為：1.輸入、2.輸出、3.釋放（即任意放生）、4.違法方式獵捕（即禁止以炸藥或其他爆裂物、毒物、電氣、麻醉物、架設網具、獵槍以外之槍械、陷阱、獸鋏或持殊獵捕工具、其他經主管機關公告禁止方式之獵捕）。

基於保育觀點及維護物種多樣性，以達自然生態之平衡目的，對待野生動物並非得以恣意妄為，《野生動物保育法》定有諸多之限制，尤其是保育類之野生動物，那怕只是買來供己飼養，亦非法所容許。經此事件，小明也得到教訓，體悟到萬物均有其適性適所之生存之道，勿輕易破壞，才是珍惜生命之最好表現。

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●柯博齡，台南地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。