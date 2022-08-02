柬埔寨詐騙遭踢爆「恐怖手段進化」　內行點名1國：同樣危險

▲警方日前在桃機攔下，險赴柬埔寨的6位民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來「柬埔寨淘金」悲劇頻傳，許多台人不敵高薪誘惑，赴國外打拚，結果被人蛇集團「當豬仔」賣掉。就有網友發現，在詐騙集團伎倆被踢爆後，手段又進化了，更點名1國直呼「一樣危險。」

一名網友在「爆廢公社公開版」轉發文章，最近很多詐騙廣告包裝成徵才訊息，目的就是讓你去當詐騙集團，「柬埔寨、寮國、泰國、緬甸、杜拜等，找人工作的詐騙事件一直存在，至少2年以上了，以前標榜不用有特殊學經歷、無須專業語言，就可保底5-7萬，加獎金上看20萬元。」

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然而，這些手法被踢爆後，詐騙集團再度進化，轉而尋找專業裝潢、木工、水電等人才，薪水也沒那麼誇張了，但仍有跡可循，原po接著說，「上面會提到，沒有專業的也行，去可以教你。但一間公司在國外要開業，怎麼可能找一個不會的人過去？所以這很好分辨，還有大家都聚焦在柬埔寨，其實泰國一樣危險，況且去到泰國再被人蛇集團偷渡轉到緬甸或柬埔寨的，也不在少數。」

▲員警在桃機內舉牌，提醒民眾「小心海外打工詐騙」。（圖／民眾提供）

原po直言，「不管是落後、沒有台灣外交部辦事處的國家，或超跑滿街跑且有台灣外交辦事處的杜拜，只要你被控制了，基本上都只能找尋其他管道救人，而且人口販賣利益龐大，也還會有人利用家屬急迫的心，騙你可以救人，然後錢給了，家屬也被詐騙了。」

最後，原po更奉勸，「除了不要相信上述國家的徵人以外，你的同事、朋友（好朋友）、親戚等要介紹你去，都不要再輕易相信。有些人真的是貪才被騙去，也有人是被身邊的人賣掉；另外，搜尋關鍵字KK園區，那就是目前最多人的地方。」

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