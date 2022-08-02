拿獵槍抵押擔保借款！原住民一審無罪二審改判刑2年

▲泰雅族原民拿獵槍抵押債務，二審遭判刑。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園泰雅族原住民陳姓男子，因向人借款3萬餘元，見債主上門討債，竟將獵槍交給債主擔保借款。檢方依照違反《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴，一審認為他並未移轉槍枝「所有權」判處無罪，但上訴二審後，高院改認定他抵押自製獵槍擔保借款，已經超出法律保障原民「狩獵權」的範圍，判刑2年，但宣告緩刑4年。

原住民持有具殺傷力的獵槍，與原住民狩獵文化保障的相關問題，在布農族獵人王光祿案中引發討論，司法院大法官於去年5月間作出釋字803號解釋，宣告《槍砲彈藥刀械管制條例》及《野生動物保育法》的處罰規定部分合憲、部分違憲，但王光祿的有罪判決仍未被推翻。其中大法官認為《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條第1項規定，就除罪範圍的設定（僅限於原住民「自製獵槍」相關行為）不生違背憲法比例原則的問題。

本案即涉及此規定，按《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條第1項規定「原住民未經許可，製造、運輸或持有自製之獵槍、魚槍，或漁民未經許可，製造、運輸或持有自製之魚槍，供作生活工具之用者，處新臺幣2千元以上2萬元以下罰鍰，本條例有關刑罰之規定，不適用之。」桃園泰雅族陳姓原民因欠款3萬元，莊姓債主2020年9月間到陳男位於桃園市復興區之鐵皮屋工寮討債，見陳男擁有2把打獵用的獵槍，要求以獵槍抵押借款，陳男遂交付獵槍給予債主。檢方即以《槍砲彈藥刀械管制條例》「轉讓具殺傷力之槍枝罪」對陳男提起公訴。

一審法院審理後，認為，陳男交付獵槍的行為，僅是「抵押」槍枝，並非「移轉」槍枝所有權，不該當「轉讓」的法律構成要件，因此判決無罪。檢方上訴二審。

二審高院審理時，陳男以《槍砲彈藥刀械管制條例》原民自製獵槍供狩獵用，主張免責。但高院認為，陳男抵押槍枝的行為，已經「溢出」原住民持有自製獵槍供作生活工具之範圍，是用來抵押債務而非打獵，故改認定陳男不得因此免責。不過高院也認為，本罪法定刑3年以上起跳，陳男的行為未幾即遭警方查獲，並未造成危害，情輕法重，故依情堪憫恕規定減刑，改判有期徒刑2年，併科罰金2萬元、罰金得易服勞役，並宣告緩刑4年的自新機會。可上訴。