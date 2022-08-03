柬埔寨拐騙鬧太大！小商人曝「賣家藏更深了」：救人難度增加

記者鄒鎮宇／綜合報導

近來屢傳台人為了高薪工作機會，被騙去柬埔寨、緬甸當「豬仔」，慘遭凌虐、毆打後拐賣。對此，網路名人「小商人」表示，他曾在柬埔寨做過生意，因此知道在當地做生意必須要有背景，且綁架、勒索及賣人頭等事層出不窮，「現在因為事情鬧大，所以救人特別困難。」

小商人表示，在柬埔寨救人得靠關係，很多事情都是見光死，因此綁架、勒索、賣人頭等事件被揭發後，雖然本質是好事，但警方盯得越緊，這些非法的賣家就會藏得越深，「我有幾位朋友在柬埔寨當地有做些生意，近幾年也救了不少人。最近事情鬧太大，越來越難收到資訊了。」

小商人說，在柬埔寨要救台灣人只能靠地下關係，「雖然聽起起來很心酸，但是這是事實。尤其現在兩岸緊張，台灣人人命更不值錢。以前有關係可以打聽下落，現在你要救人，會被直接開嗆不要多管閒事，不然下個就是你。救人變成擋人財路、交惡，很多人沒背景的都不想碰這個事情了」，「因此在這邊奉勸各位，出國打工要有所警覺，天下沒白吃的午餐」。

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▲▼小商人全文如上。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司臉書）



小商人表示，斷人財路如殺人父母，他不認為拍影片宣導不好，事情是有必要讓大眾知道嚴重性，讓民眾對海外打工提高警覺，但目前柬埔寨的資訊確實難以取得，加上許多新人不分輩分就開嗆，讓他感到非常遺憾。

此外，小商人提及，近日有一名台灣人在柬埔寨死亡，死因被定為「吸毒過量」，遺體直接火化。鍾以希（小八）也在該文下方回應「天啊，前兩天死的那個是我朋友的表弟…而且外交部查驗死亡後，line還傳訊息要他媽媽過去救人」，「外交部叫我朋友一家都別過去，讓他們處理，但沒有遺體只剩灰了」。

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