「3天賺2萬」騙到柬埔寨當奴工　17歲少年被凌虐家屬付150萬贖身

記者林悅／台南報導

黑幫結合詐騙集團，以高薪、包吃包住又附機票的工作，吸引年輕人到柬埔寨等境外打工，再把他們軟禁利用，甚至遭毆、凌虐，並反過來恐嚇在台親人交付贖金才肯放人，台南市警局刑警大隊經清查轄區內近2個月共有6人受害，警方已函外交部轉駐外使館協處外，並呼籲國人小心受騙。

▲台南市警局刑警大隊經清查，轄區內近2個月共有6人受害，警方已函外交部轉駐外使館協處外，並呼籲國人小心受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局鑑於遭騙出國軟禁案件連環爆，立即主動清查發現，近2個月內共有6件疑似國人遭詐騙至柬埔寨等境外案件，除將受理查處資料，函請外交部轉駐外使館協處外，並指導協助報案人，致電外交部領事事務局國人海外急難救助專線（0800-085095）緊急應變續處。

刑警大隊指出，轄區有6名被害人均為男性，最年輕僅17歲，紛紛透過網路社群向親友求救，其中1名被害人家屬，還被對方要求交付新台幣約150萬元左右的贖金才要放人。

刑警大隊強調，「出國打工賺高薪」都是騙，詐騙集團以高薪、包吃包住又附機票的工作，吸引年輕人到柬埔寨等境外，再把他們軟禁利用，甚至遭毆、凌虐，並反過來恐嚇在台親人交付贖金才肯放人，實得不償失！

台南市長黃偉哲對此類案件相關重視，特別呼籲民眾注意，不要輕信網路求職訊息，民眾應徵工作時，可洽詢台南市勞工局，循正常管道求職，並呼籲年輕朋友應徵時遇到任何可疑、不確定的事情，先別急著答應，要與家人朋友交換意見，仔細考慮後再作決定，記住天下沒有白吃的午餐，要時時提高警覺，避免上當受騙。