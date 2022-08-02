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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新黨等抗議裴洛西來台「她喊美國人是屎」　卻因未經許可遭警告

記者蘇晏男／台北報導

為反對美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，新黨與藍天行動聯盟等2日傍晚聚集在裴洛西下榻飯店君悅酒店表達抗議，然而事先未申報，信義警分局目前已依違反《集會遊行法》警告一次。

▲新黨未申報，警方對其警告。（圖／記者蘇晏男攝）

▲新黨未申報，警方對其警告。（圖／記者蘇晏男攝）

新黨主席吳成典2日預告傍晚六時在君悅酒店抗議裴洛西來台，並號召支持者響應。抗議開始，除了新黨外，藍天行動聯盟、名嘴黃智賢、新黨北市議員侯漢廷皆現身抗議，部分群眾也喊著「America get out」（美國滾蛋）。

而吳成典現身抗議現場時表示，他剛從辦公室走出來，他的廈門朋友說，下午開始一步步戰車往廈門集結，讓他直呼「戰爭離我們不遠了」。吳成典說，戰爭為什麼會發生？就是因為裴洛西來台，製造兩岸緊張，這樣值得嗎？台灣人可以接受嗎？

吳成典說，台灣海峽兵兇戰危不是一天的事情，裴洛西硬要點燃嗎？身為台灣一分子，我們絕不願看台灣發生戰爭，美國處心點燃戰火，讓台灣「烏克蘭化」，怎麼能接受；沒有任何理由讓台灣淪為戰場，讓台灣生命財產受威脅，更沒理由為美國對抗中國，在這個關鍵時刻，我們不能裝睡覺，戰爭就在我們門口，一念之間我們生命財產可能就沒有了。

另外，黃智賢則喊著「American is shit」（美國人是屎）。

▲吳成典現身抗議。（圖／記者蘇晏男攝）

▲吳成典現身抗議。（圖／記者蘇晏男攝）

▼藍天行動聯盟等抗議裴洛西來台。（圖／記者蘇晏男攝）

▲藍天行動聯盟等抗議裴洛西來台。（圖／記者蘇晏男攝）

▼抗議民眾踐踏寫有裴洛西名字的字卡。（圖／記者蘇晏男攝）

▲▼新黨2日到美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）下榻旅館抗議。（圖／記者蘇晏男攝）

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