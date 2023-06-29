評金溥聰助侯友宜止血又加分　她列3優勢3缺點：沒有反敗為勝經驗

▲侯友宜延攬前國安會秘書長金溥聰擔任競辦執行長。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜日前宣布延攬國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，能否幫助選情，引來各界關注。對此，媒體人黃智賢29日就在臉書表示，侯友宜找來金溥聰相助就可以止血加分，但加的分夠不夠贏得大選還要觀察，並分析金溥聰的三項優勢及三項劣勢。

黃智賢指出，金溥聰是前總統馬英九最重要也最信任的政治親信與幕僚，一路從台北市長任內，到馬英九卸任，不管是選戰還是政務，金溥聰都是一人之下萬人之上，而且是操盤過全台灣選舉的人，江湖人稱「金小刀」，所以，金溥聰的威望是夠的。

此外，黃智賢提到，侯友宜的問題當然很大，但也不是不能處理，最起碼，金溥聰的威望，可以讓國民黨蠢蠢欲動，想要跟民眾黨總統參選人柯文哲勾搭的立委候選人，跟想要棄侯換鴻海創辦人郭台銘的人，稍微有點忌憚，加上前台北市議員羅智強、市議員徐巧芯等人都是馬金親信出身，無論如何，也不能跟金溥聰撕破臉，但她認為，這只是暫時穩住陣腳而已。

黃智賢再舉出，金溥聰最擅長的是空戰、宣傳戰，這對完全沒有空戰能力的侯團隊非常重要，侯友宜競選團隊全是新北市政府人馬，過去靠著打順風牌、行政資源跟不藍不綠的立場，確實贏麻了，所以驕縱、自以為是、能力差卻自視甚高。她分析，侯友宜民調從贏過民進黨總統參選人賴清德，到變成第三名，固然有很多主客觀因素，侯友宜之所以被對手跟自己，打得摸不著北，競選團隊的能力問題，確實也是原因之一。

至於金溥聰的缺點，黃智賢指出，金溥聰並不擅長逆風作戰，無論是幫馬英九打哪一次選戰，都是在馬英九本身支持度鼎盛之時，他並沒有反敗為勝的經驗。

黃智賢也點出，金溥聰無法處理地方派系，而國民黨的地方派系，一方面是執政的樁腳之一，卻也是讓國民黨不斷流血的原因之一。她分析，地方派系的黑金屬性，爭議不斷；地方派系的利害關係，跟國民黨也不一致，國民黨地方派系跟郭台銘、柯文哲的水乳交融，簡直讓國民黨這次選舉，瀕臨崩盤，不過，只要侯友宜民調站穩，地方派系也不至於全力夜奔敵營。

「還要看，金溥聰能不能處理『郭台銘效應』？」，黃智賢表示，郭台銘在2020年對前高雄市長韓國瑜的敗選，殊有貢獻，侯友宜這一次民調崩跌效應，郭台銘更是重要原因。她強調，「所以，要能不能破除郭台銘的效應？就看金溥聰出手。」