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裴洛西訪台一週年發表聲明：美國與台灣人民同在

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

▲美國眾議院前議長裴洛西去年訪台。（圖／路透）

文／中央社華盛頓2日綜合外電報導

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在造訪台灣滿一週年的今天發表聲明，強調在台灣保衛自身及其自由之際，美國與台灣站在一起。

美國之音（VOA）及「國會山莊報」（The Hill）等媒體報導，裴洛西在聲明中指出：「一年前，我們國會代表團抵達台灣，向全世界發出明確訊息：在台灣保衛自身及其自由之際，美國與台灣站在一起。」

這份聲明提及：「我們對台灣那次重要的訪問，不代表我們一中政策的改變，而是兌現我們對台灣做出的堅定承諾：基於共同安全、共享價值觀及經濟成功。」

此外，這份聲明提到：「與台灣人民站在一起一如既往重要，因為我們的世界面臨在民主和獨裁之間做出嚴峻選擇。北京持續對台灣的進犯是懦弱的，不能以沉默處之。」

▲美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）台灣行。（圖／達志影像／美聯社）

▲裴洛西先前訪台具有重要政治意涵。（圖／達志影像／美聯社）

裴洛西表示：「世界各地對我們訪問的反應非常積極。此後的一年裡，與台灣展開許多額外接觸-包括眾議院和參議院以及兩黨國會議員的訪問-進一步加深雙邊關係。」

她指稱：「我們合作中最重要的是蔡英文總統對美國的歷史性訪問，她在雷根圖書館受到眾議院議長和兩黨國會代表團的適當接見。」

裴洛西曾於去年8月2日抵台訪問，是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。

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