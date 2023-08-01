黃智賢開酸：謝典林「才是小刀」　口口聲聲惆悵卻心狠又精準

▲謝典林宣布退出國民黨，遭黃智賢發文開酸。（圖／翻攝自Facebook／謝典林）

記者林彥臣／綜合報導

彰化縣議長謝典林7月30日深夜宣布退出國民黨，向政壇投下震撼彈，更令藍營憂心後續會否出現「骨牌效應」。對此資深媒體人黃智賢1日在臉書發文開酸，謝典林才是小刀，雖然口口聲聲說很惆悵，但心狠手辣又精準。

黃智賢發文指出，「其實加入或退出政黨，也是個人自由，不過，做人該有做人的道理，謝典林不說他一家了，他自己，也是深受國民黨長期栽培，吸足了國民黨的奶水，2022年年底，也才剛剛當選議員，又因為是國民黨，才當選議長。」

黃智賢說，要退出國民黨，本是早就計畫好了，最狠的是，他刻意挑選侯友宜出訪日本當天，放出這件事，這樣狠，對一秒前還是自己的黨，真是趕盡殺絕，「這一刀，真是精準小刀」。

黃智賢感慨，「我不知道，美國、歐洲、日本、韓國的政治，是不是也是這樣的邏輯？是不是也是一當選，就換忠誠的對象？我是蠢人。我不懂。」