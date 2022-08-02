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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍公布「雷神突擊隊」跳傘畫面　著陸點選「山地丘陵、水稻田」

▲解放軍空降兵（傘兵）雷神突擊隊。（圖／翻攝解放軍報）

▲解放軍空降兵（傘兵）雷神突擊隊實施複雜地形跳傘演訓。（圖／翻攝解放軍報，下同）

記者魏有德／綜合報導

解放軍今（2）日公布空降兵（傘兵）雷神突擊隊進行滲透訓練的畫面，從公開的照片可以發現，雷神突擊隊特別選在山地丘陵及水稻田等「複雜地形」為跳傘著陸點，官方新聞稿也強調，訓練對接實戰需求，「要求特戰隊員自行判斷氣象條件和地形環境，對參訓官兵傘降技術和心理素質都是不小的考驗。」

▲解放軍空降兵（傘兵）雷神突擊隊。（圖／翻攝解放軍報）

《解放軍報》報導，特戰隊員有序穿戴傘具、披掛武器裝備，隨後按照作戰編組快速登機。不多時，數架運輸機呼嘯升空，直插雲霄。抵達預定空域後，艙門緩緩打開，特戰隊員手握拉繩、含胸、屈膝，做好傘降準備。

▲解放軍空降兵（傘兵）雷神突擊隊。（圖／翻攝解放軍報）

這批實施演訓的雷神突擊隊員著陸後，指揮員立即部署作戰行動，隊員解脫傘具、快速集結，隨即按照作戰編組向「敵」前沿實施隱蔽突防。

報導稱，這次訓練持續數日，磨練特戰隊員空降作戰、遠程滲透和精準打擊能力，為部隊在複雜條件下遂行任務打下堅實基礎。

▲解放軍空降兵（傘兵）雷神突擊隊。（圖／翻攝解放軍報）

據了解，雷神突擊隊為解放軍空降兵部隊旗下的特種作戰部隊，在裝備上優先於其他軍種，可率先使用最新型武器以保證戰力，此外，隊內還配有雙狙擊小組，裝備5.8mmQBU191精準步槍和8.6mmQUB202狙擊步槍，能對400至800公尺的中近距離目標快速狙擊，也能打擊1000至1500公尺遠程敵重點人物目標。

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