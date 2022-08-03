裴洛西在台灣！　專家預言中國「報復台灣時間點」

▲裴洛西今（3日）拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，為25年來首位訪台的美國眾議院議長，全球高度關注中國大陸會有何反應。對此，民進黨前立委郭正亮分析「裴洛西只要能落地，就表示她註定可以順利離開台灣」，所以真正要擔心中國大陸會對台灣採取報復的時間點為4日（周四）以後。

郭正亮2日晚間在直播節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》上直言，裴洛西落地台灣後，中國大陸不可能沒有軍事動作，不過中國大陸不可能會針對裴洛西的座機去攔截，現在看起來也沒什麼實質的軍事行動，是因為時間還沒到。

郭正亮認為，裴洛西周三（3日）一整天都待在台灣，周四以後會有怎樣的軍事動作才是真正要擔心的，裴洛西只要能落地，就表示她註定可以順利離開台灣，所以後續中國所發動的軍事行為、政治行為、經濟行為，都是由台灣自己承受，在這樣緊迫的氛圍下，恐怕將使得兩岸往後的軍事互動被拉到一個新的強度。

至於陸方對台會有怎麼樣的軍事行動？郭正亮隨後也在政論節目《少康戰情室》上分析指出，未來中國大陸可能不會再承認海峽中線的存在，過去每個月大概是越過中線四次，之後可能就會是不慎其擾。

針對裴洛西訪台，共軍2日晚間宣布，將從8月4日中午12時至7日中午12時針對6個台海周邊區域進行軍事演訓行動，並組織實彈演練，包含台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域，在此期間有關船隻和飛行器不得進入上述海域和空域。

對此，我國國防部3日凌晨發布新聞稿聲明，中共2日公布將於8月4日至7日間於台灣周邊海空域進行實彈演習，凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，有威脅我國重要港口與都會區域的企圖，片面破壞區域和平與穩定，此舉無助於中國的國際形象，也傷害兩岸人民情感，國防部表達嚴正譴責。

國防部強調，中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾國人心理為目標，國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍除了運用聯合情監偵手段，充分掌握台海周邊海、空域動態，也以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項戰備計畫，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。

▼解放軍宣布「圍繞台灣」進行3天實彈射擊。（圖／新華社）