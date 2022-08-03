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大陸「環台一圈」軍演　學者分析：殺雞用牛刀的無理取鬧

▲▼解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣　時間點有玄機。（合成圖／新華社、CFP）

▲解放軍宣布「圍繞台灣」進行3天實彈射擊。（合成圖／新華社、CFP）

記者皮心瑀／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台，大陸方面隨即採取一系列軍事行動，於六處海域實彈軍演。台師大政研所教授范世平分析，此舉意圖影響台灣三大港口的進出，特別是能源，造成台灣股市、匯市與經濟的波動，引發民心浮動與政經動盪，不過，這是「殺雞用牛刀」的無理取鬧，將會是錯估情勢與自食惡果。

共軍從8月4日中午12時至7日中午12時針對6個台海周邊區域進行演訓，包含台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域。麻省理工學院政治學教授傅泰林（Taylor Fravel）分析，相較於1995與1996年台海危機，這次演訓的範圍高雄外海實彈射擊區域明顯擴大，依據中方公布的經緯度來看，最接近高雄港的距離只有20公里。

范世平指出，這已經是環島一圈的「類封鎖」，大陸當然是針對裴洛西訪台，大陸外交部發言人趙立堅在1日已經說過要台灣人「拭目以待」。.這完全符合胡錫進、台灣藍營媒體與藍營政治人物的說法，裴洛西訪台固然讓台灣人很爽，但不過是幫她完成了歷史定位；她就是個消費台灣而墊高自己的政治人物，離開台灣後也不會管台灣人的死活，甚至可能是因她訪台而起的兵凶戰危，也撒手不管。

然而，范世平說，面對解放軍的對台「類封鎖」，係因裴洛西訪台所致，她能拍拍屁股就走嗎？她即便要離台，也一定要給台灣一個堅實的承諾與保證，否則豈不是與胡錫進、藍營媒體、藍營政治人物對她的批評不謀而合？如此她又何必冒著拜登反對與中國的武嚇威脅而訪台？「挺台反中」豈能只做一半？如此將會被罵的更慘。

范世平認為，應該等裴洛西離開台灣後再宣布軍演，這樣她就沒有臨時反應的空間；也可能大陸是想藉此羞辱與考驗她。她可能為了挺台而續留台灣？如果真是如此，拜登能不保護這位在美國排名第三號的政治人物？另一方面，美國能容許中國在公海進行封鎖？日本與韓國能坐視他們的石油與天然氣在運送回國時受到阻礙？

范世平表示，這樣「類封鎖」是1949年兩岸分治後的首例，比1996年的「台海危機」還嚴重。但是美、日、韓、澳能接受嗎？美國國務卿布林肯2日已經警告切勿提高緊張情勢，否則自負責任。所以剛結束的「環太平洋軍演」可能實際在台灣週邊海域上演，要凸顯大陸不能霸佔公海，公海必須自由航行，而大陸在這「六封鎖區」的軍艦將可能被聯軍團團包圍，進退兩難。

范世平強調，本來「印太小北約」還有一段時間才成形，台灣也不一定能參與，結果在習近平此一「總加速師」的推動下竟然早日達成。習是否落入了裴洛西的圈套，進而宣布「類封鎖」台灣而引發各國眾怒，使得大家一起協防台灣，結果大陸成為眾矢之的。美國眾院議長訪台早有先例，裴洛西又即將退休，大陸卻是錯估情勢，將自食惡果；而這當然幫了拜登一個大忙，他的期中選舉原本必敗，可能因為協防台灣而逆轉勝。

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