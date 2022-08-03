共軍實彈演習鎖台3天　旅外台人憂飛機停飛！航港局曝現況

記者黃翊婷／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時許抵台，中國官媒《新華社》隨後公告解放軍將「環繞台灣」進行3天實彈演習。由於解放軍演習的區域分布幾乎包圍台灣，有民眾擔心這3天的飛機或船隻是否會受到影響而停飛、停開，航港局長葉協隆表示不會受到影響，除非演習範圍非常接近港口，目前港口進出都很正常。

▲解放軍宣布「圍繞台灣」進行3天實彈射擊。（圖／新華社）

裴洛西率團展開亞洲行，搭乘的專機「SPAR19」在2日晚間10時43分飛抵松山機場，訪團人員隨即驅車前往下榻的君悅飯店。裴洛西抵台不久，中國官媒《新華社》立即公告，解放軍將從4日12時至7日12時在台灣周邊6個海空域進行3天軍事演訓行動，並組織實彈射擊，區域分布幾乎「包圍台灣」。解放軍東部戰區發言人施毅強調，一系列行動是針對美國升級對台舉動所採取的嚴正震懾。

▲裴洛西（粉紅色西裝者）抵台。（圖／翻攝Nancy Pelosi推特）

消息傳開後，不少民眾擔心，7月4日至7日的飛機、船隻是否會受到影響，旅外台人恐怕得滯留在國外。根據《聯合新聞網》報導，航港局長葉協隆表示，空運都有固定航線，海運雖然是自由航行，但除非演習範圍非常接近港口，否則不會受到太大影響，目前港口的進出狀況都很正常，也沒有接到航商反映遭遇困難，後續會持續關注。

至於裴洛西在台的行程，據了解，她將在台灣停留1天，3日一早在飯店與台積電視訊會議，上午9時前往立法院拜會藍綠黨團，之後會晤總統蔡英文，上午11時接受媒體公開訪問，下午則到景美人權園區參訪，傍晚5時搭機離台，行程滿檔。

▼裴洛西離開機場後，隨即前往君悅飯店休息。（圖／外交部、記者黃克翔攝）