共軍實彈軍演「鎖台」3天選定這6區　國防部：企圖威脅港口都會區

記者黃翊婷／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共軍隨即宣布將「環繞台灣」進行3天實彈演習。國防部3日凌晨針對共軍演習的6大海域進行說明，表示中共此次宣布以台灣本島周邊海空域為實彈射擊區，有威脅我國重要港口與都會區域的企圖，國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，有信心確保國家安全。

▲共軍宣布「圍繞台灣」進行3天實彈射擊。（圖／新華社）

共軍宣布，將從8月4日中午12時至7日中午12時針對6個台海周邊區域進行演訓，包含台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域。麻省理工學院政治學教授傅泰林（Taylor Fravel）分析，相較於1995與1996年台海危機，這次演訓的範圍高雄外海實彈射擊區域明顯擴大，依據中方公布的經緯度來看，最接近高雄港的距離只有20公里。

對此，我國國防部3日凌晨發布新聞稿聲明，中共2日公布將於8月4日至7日間於台灣周邊海空域進行實彈演習，凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，有威脅我國重要港口與都會區域的企圖，片面破壞區域和平與穩定，此舉無助於中國的國際形象，也傷害兩岸人民情感，國防部表達嚴正譴責。

國防部強調，中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾國人心理為目標，國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍除了運用聯合情監偵手段，充分掌握台海周邊海、空域動態，也以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項戰備計畫，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。

▼外交部長吳釗燮（左）代表接機。圖中穿粉紅色套裝者為裴洛西。（圖／外交部）