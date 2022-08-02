快訊／高雄人注意！9行政區明天停水12小時　15萬戶受影響

▲高雄九大行政區將於明(3日)停水。（圖／資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人注意！自來水公司公告，配合辦理「111年度鳳山淨水場高低壓設備檢驗」，本次停電一併辦理「鳳山淨水場加氯設備檢修」、「旗津區第二條過港送水管工程」，訂於明天（3日）上午8點30分至晚上8點30分執行停水、降壓作業，合計受影響戶數有14萬7970戶。

台水公司表示，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，需辦理停電檢驗辦理「111年度鳳山淨水場高低壓設備檢驗」，配合本次停電一併辦理「鳳山淨水場加氯設備檢修」、「旗津區第二條過港送水管工程」，訂於8月3日上午8點30分至晚上8時30分執行停水作業，請用戶配合節約用水並預作儲水準備。

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台水公司指出，此次停水地區因復水時間不同，分以下兩區域。合計停水戶數約9萬7496戶。

1、停水時間：111年8月3日上午8時30分至晚上8時30分

(1)、大發、林園、臨海工業區及和發產業園區大發基地約1151戶。

(2)、旗津區全區約6790戶。

(3)、前鎮區:鎮北里、振興里、建隆里、忠純里、興邦里、鎮中里、前鎮里、鎮榮里、鎮昌里、鎮海里、平等里、鎮陽里、鎮東里、明孝里、草衙里、明義里、平昌里、信德里、興仁里、興化里、信義里、明道里、明禮里、仁愛里、德昌里、明正里、前鎮科技產業園區、臨廣科技產業園區約2萬7347戶

2、停水時間：111年8月3日上午8時30分至晚上6時30分

(1)、小港區: 港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、順苓里、正苓里、大苓里、三苓里、二苓里、龍鳳里、鳳鳴里、鳳林里、鳳森里、鳳源里、約1萬9998戶。

(2)、苓雅區: 意誠里、城北里、城東里、城西里、苓東里、苓中里、苓雅里、苓昇里、田西里、鼓中里、人和里約1萬3660戶。

(3)、鼓山區: 哨船頭里、壽山里、惠安里、新民里、延平里、維生里、麗興里、峰南里、建國里、忠正里、龍井里、正德里、樹德里、鼓岩里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、綠川里、山下里、登山里、桃源里約1萬3961戶。

(4)、鹽埕區全區約1萬4637戶。

另外，水壓降低戶數約5萬474戶。降壓時間為111年8月3日上午8時30分至晚上6時30分。

前金區全區約1萬8777戶。

新興區全區約3萬1697戶。