摳門妻捨不得買小孩鞋「卻帶移工開房間」　綠帽夫氣炸求償

▲邱姓男子發現妻子和外籍人士到汽車旅館開房間。（示意圖，非當事人／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名邱姓男子與妻子結婚逾10年，意外發現妻子曾2度到汽車旅館開房間，更扯的是，對象還是妻子的外籍同事，氣得他攤牌質問，「這麼小氣的女人，孩子的鞋子都捨不得買，居然會帶一個沒錢的外勞去開房間」。邱男堅持離婚並對妻子提告求償30萬元，橋頭地院審理後，判邱妻需賠償13萬元確定。

判決指出，邱姓男子主張，他和何女在2009年結婚，婚後育有2名子女，他在2020年時發現妻子疑似逾越正常男女交往關係，手機內有一名外籍男子Mark的親密合照，經以google追查時間軸，發現同年7月12日、8月2日，妻子和外籍男子去過台南、高雄汽車旅館，且開房費用還是妻子來買單。

▲邱男控訴妻子超摳門，連小孩鞋子都捨不得買，卻買單開房費。（示意圖／ETtoday資料照）

邱男與妻子攤牌，邱妻則苦求「我知道這件事情對你有一個傷害，所以我不想再一直提起這件事情，一直挖傷疤沒有好處」。邱男則質問，「一個這麼小氣的女人，孩子的鞋子都捨不得買，居然會帶一個沒錢的外勞去開房間，到底是為了什麼？」

邱妻則對細節不願多說，僅坦承「是我的錯，這就是我的錯，整件事都是我的錯，我不要、我不想，真的不想再提這件事情，對你、對我都沒有好處」、「就像我姑姑說的，可能中邪」。

邱男無法忍受被戴綠帽，不但開房費是摳門的妻子付錢，偷情對象還是個沒錢的外籍移工，堅持要和妻子離婚，並對妻子、Mark提出告訴，求償30萬元。

橋頭地院岡山簡易庭審理後，認為邱男雖主張妻子與小王的合照親暱，但是2人衣衫整齊且無十指緊扣、摟腰等踰矩行為；再依邱男所提供的時間軸，僅可判斷邱妻與某位外籍人士有前往汽車旅館開房間，但無法確認同行者就是Mark。

法官認為，邱妻的行為已破壞婚姻關係，造成邱男精神痛苦，審酌兩造身分、地位、經濟能力，判邱妻須賠償13萬元，Mark免賠。邱妻不服上訴，橋頭地院仍駁回，全案確定。