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配合捷運工程　桃園市14里8／15停水12小時...8千戶受影響

▲記得儲水！桃園、八德兩區14里，8/15停水12小時。（圖／ET資料照）

▲記得儲水！桃園、八德兩區14里，8/15停水12小時。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

為配合辦理桃園市「八德區捷運 G03~G05 站管線臨遷工程」，市府經發局2日表示，自來水公司第二區管理處在桃園、八德兩區14個里，於8月15日9時至21時止，進行施工停水12個小時，停水戶數約8,200戶；水壓降低戶數300戶，籲請民眾預先儲水備用。

市府經發局表示，停水時間內，該局將督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響範圍如下：
停水區域：
桃園區/中德里、玉山里、南門里、豐林里、福林里、中原里等。
八德區/大宏里、大正里、大福里等。

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水壓降低區域
八德區/大智里、陸光里、大慶里、大成里、大同里等。
停水及水壓降低時間自8月15日9時至21時止，共12小時。

經濟發展局提醒民眾預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。

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