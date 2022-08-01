45歲男「夏天狂灌手搖飲」腦梗塞！　醫曝這些職業工作者要小心

▲高雄男子常喝手搖飲，身體內長期產生劇烈溫度變化，意外引發腦梗塞。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子平日有運動習慣，每到夏天總習慣來杯冰涼手搖飲，發現口破、腹瀉狀況也不在意，日前到院就診時才發現右腦血管梗塞。醫師指出，過去大家熟知冬季低溫會增加中風的機率，但其實夏季室內外的溫差變化，更是中風的高危險因子。

一名45歲男性日前起床時，發現自己肢體無力，不僅左手擠牙膏沒力氣，漱口還會漏水，趕緊到醫院就診，這才發現右腦血管梗塞。男子表示，平日身體沒有太大病痛，也有運動習慣，不過每到夏天工作旺季時，就必須晚睡、熬夜，天氣熱總習慣來杯冰冷的手搖飲或冰品消消暑氣，偶爾口破、腹瀉也不以為意。

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▲高雄市聯合醫院中醫科李育權醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市立聯合醫院中醫科醫師李育權表示，夏天進出冷氣房的瞬間，溫差常常超過10度以上，對週邊血管收縮和自律神經調節心跳、血壓的能力都是一大挑戰；更不用說天熱流汗多，身體水分流失使得血液濃度上升，工作壓力情緒抑鬱，伴隨勞累的累積形成肝火上炎的體質。在暑氣外襲下，飲食不當內生痰濕，這是「暑濕」造成氣陰兩虛兼夾肝火，使得經絡阻塞的中風。

李育權醫師指出，特別是夏季需要長時間戶外工作者，例如司機、郵差、工人；壓力大、常熬夜者，例如考生，近期常出現口乾、口苦、眼睛易乾澀、突發耳鳴或是便祕、腹瀉，建議透過性味酸、甘的藥物養陰生津，同時酸性藥物也有收斂火氣的效果。

▲醫師點出戶外工作者易造成中風。（圖／記者李毓康攝）

中藥常用五味子和麥門冬的組合作為益氣生津的基礎。古籍記載五味子有「大益五臟之氣」的功效，當夏天感到困乏無力時，以五味子配合其他中藥服用，能使人「精神頓佳，筋力湧出」。

李育權表示，現代藥理研究顯示五味子對身體許多臟器有助益，對心血管能改善心肌的營養，有強心、降壓的效果，在腦部能活化神經系統，延緩組織的老化，並且調整免疫機能，也能抑制肝細胞的損傷，甚至還有促進生殖系統的功能。