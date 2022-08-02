獨／高雄業務妹1年4次「血尿」痛爆　醫搖頭嘆：女性惡夢

▲泌尿科醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子在一年內發生多次血尿、解尿疼痛而求診泌尿科女醫師，她向醫生表示自己是從事業務工作，平常得要在外面跑，不過疫情期間不少地方都不外借廁所，搞得她不是減少水量，就是得要憋尿，讓醫師搖頭，女性在外頭上廁所不方便，又要顧及隱私，真的是「女性惡夢」。

這名來求診的女患者在一年之內，都是因為解尿疼痛、血尿來看診，收治這名女患者的張美玉醫師診斷之後，確定是「尿道感染」，不過次數也太多了！這引起張美玉醫師的懷疑，是不是有其他原因，這名女患者才害羞的說，自己因為年輕，然後在外面跑業務，跟人家借廁所又常碰壁，所以只好憋尿跟降低喝水量。

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張美玉醫師聽完之後，直呼「尿尿皇帝大」，建議那就在路邊尿，只要記得打傘就能遮住外洩春光就好，不過這一段話只是來安慰這名已經有多次泌尿道感染的女患者，因為實際情況是會被開罰的！張美玉醫師說：由於新冠疫情爆發時，廁所被視為「傳播感染源」，所以很多地方的廁所都已經不外借，原本在冬天的時候，泌尿道感染情況還少，不過近期到了夏天，因為天氣熱來求診的女性患者真的越來越多，增加比例幅度提高到4成左右。

▲因為疫情期間，不少女廁都不外借使用。（示意圖／達志影像）

張美玉醫師分析「急性尿道膀胱炎」，很多都會血尿，因為膀胱壁比較薄，所以不要自己嚇自己，不過她也提醒近期天氣熱，也是「結石」的好發季節，患者也是增加到3成以上，由於結石跟膀胱發炎的症狀也很類似，一開始也不太好分辨，雖然可以透過超音波，不過若是結石比較小，第一時間還是很難察覺，所以呼籲血尿治療一周之後，如果沒有改善，就不能排除輸尿管結石，也提醒患者要注意。

不過就在採訪最後，張美玉醫師嘆了口氣，在外頭尿尿這檔事，對女人來說真的是「惡夢」一場，找廁所不方便，就算找到廁所之後，也會擔心馬桶不乾淨被感染，只好跨蹲上廁所，長期下來會造成解尿不乾淨，也容易引起泌尿道感染，所以呼籲男人們還請多體諒女性在外上廁所時間比較久，另外政府單位也請多重視「兩性平權」，為女性多建設女廁。

▲血尿。（圖／達志示意圖）