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浴室玻璃門爆裂！OL控高雄旅宿害割身濺血　飯店反擊：外力造成

▲唐小姐入住高雄熱搜飯店，慘被浴室玻璃門割身濺血。（圖／民眾提供）

▲唐小姐入住高雄熱搜飯店，慘被浴室玻璃門割身濺血。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

一名唐小姐日前入住高雄市區一家熱搜飯店，凌晨準備洗澡時，才剛推開浴室玻璃門，玻璃就瞬間爆裂，造成身體多處流血割傷，她控訴飯店處置不積極，並將後續問題都推給保險。不過飯店反控，唐小姐入住後就被隔壁旅客投訴2次吵鬧，甚至曾致電客服表示浴室沒熱水，後續經3家廠商鑑定，認定與外力重擊有關，因此實際狀況與唐小姐說法有出入，飯店也將保留相關證據，以維護名譽。

唐小姐與老闆、同事一行人在7月15日南下出差，她指控，與同事共住一晚要價4600元的雙人房，入住後都未曾使用過浴室，直到16日凌晨準備洗澡時，才剛推開玻璃門，玻璃就整個碎裂，「當下沒反應過來，身體右半邊都受傷」。當時同事趕緊敲門關心她，也趕緊連絡飯店，「飯店有拿急救箱過來，但沒有協助幫忙，是我同事幫我一起處理，不過飯店有說要幫忙叫救護車，不過是我們自己去醫院，自己看完醫生、自己再回來。」

▲▼唐小姐入住高雄熱搜飯店，慘被浴室玻璃門割身濺血。（圖／民眾提供）

▲▼唐小姐入住高雄熱搜飯店，自訴未曾使用過浴室，但才推開浴室門就自爆。（圖／民眾提供）

▲▼唐小姐入住高雄熱搜飯店，慘被浴室玻璃門割身濺血。（圖／民眾提供）

令唐小姐氣憤的是，她16日清晨6點多從醫院回來後，飯店也沒有做後續處置，她到櫃台反映，客服人員才詢問是否需要換房間，不過她認為飯店人員應該先到房間內處理，換房間沒有真正意義，客服第一時間則是回覆她「人力不足，無法處理」，她也決定，等飯店人員到房間處理再換房。

唐小姐當時心想，先回房間休息，等到早上再說，但飯店卻一直沒有處理，直到有其他同事再去反應，到16日中午11點才有人上來處理，並開另一間房間提供她盥洗，「處理方式是詢問過程，並回覆飯店會開放討論，但沒有確切詢問我的聯繫方式，或是傷勢重不重」，後續則是致電表示，「將會交給保險公司處理」。

▲▼唐小姐入住高雄熱搜飯店，慘被浴室玻璃門割身濺血。（圖／民眾提供）

▲▼唐小姐被玻璃割傷，在同事陪同下就醫。（圖／民眾提供）

▲唐小姐的右半身被割傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

唐小姐認為，她入住飯店卻受傷，「這不是人為意外，因為我一推就破掉」，沒有人想發生這種事，因為可能還會留疤，她認為業主應該盡到關心傷勢，甚至後續保險賠償也沒有在第一時間說明，是很不負責任的態度。

該飯店表示，飯店服務確實有改善空間，未來將會優化緊急事件處理程序。當天飯店主管也承諾會負擔醫藥費、檢驗費，不過後續唐小姐所提出精神賠償、醫美費用，將會視實際發生情況做處置，「假設真是自爆，飯店一定負責，絕對沒問題；但若是人為操作失當，飯店也會評估旅客所提出賠償是否具正當性」。目前飯店也與唐小姐持續連繫，並關心傷勢狀況。

飯店強調，飯店經營10年，首見浴室玻璃門爆裂，後續請3家廠商鑑定，「鑑定結果都指向大力的外力撞擊所造成，絕非自爆，因為自爆的話，玻璃會碎成蜘蛛網狀，而非完全碎裂」，且檢視門栓，也歪的不像樣，不排除關門力道大，所以這與唐小姐相關說法有很大出入，飯店也將保留相關證據，不排除做相關法律動作以維護名譽。

▲飯店找來3家廠商鑑定，結果都指向外力重擊造成。（圖／飯店提供）

▲飯店找來3家廠商鑑定，結果都指向外力重擊造成。（圖／飯店提供）

而針對唐小姐指控，從未用過冷、熱水，玻璃門就自爆，飯店反控，查詢客服紀錄，唐小姐入住該客房後，凌晨3點就被隔壁旅客投訴吵鬧2次；凌晨4點多，甚至打給櫃檯客服表示「要洗澡、沒有熱水」，直到5點05分發生玻璃門爆裂並就醫，清晨6點40分從醫院回到飯店。

飯店指出，唐小姐從醫院回來後，飯店人員有主動詢問她，是否替她更換房間，不過唐小姐堅持不換，直到中午11點才願意接受到另間房間休息，並在下午2點離開飯店，因此飯店並非不提供後續處理。

▲hotel dùa。（圖／飯店提供）

▲該飯店位於高雄市區，離捷運站近，對商務客來說相當便利。（圖／飯店提供）

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