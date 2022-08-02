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社會 社會焦點 保障人權

OL投訴「玻璃門爆裂割身」討醫美費！　飯店硬起來6點聲明喊告

記者許宥孺／高雄報導

一名唐小姐日前入住高雄市區一家熱搜飯店，凌晨準備洗澡時，自訴才剛推開浴室玻璃門，玻璃就瞬間爆裂，造成身體多處流血割傷，但她指控飯店處理態度不積極。對此，飯店第一時間澄清，玻璃門經廠商鑑定是與「外力重擊」有關，認為唐小姐說法與實際狀況有出入；而飯店事後再提6點聲明，表示針對唐小姐持續訴諸媒體，進而造成商譽受損且因人為破壞，將依正當管道進行求償及法律動作。

►相關新聞：浴室玻璃門爆裂！OL控高雄旅宿害割身濺血　飯店反擊：外力造成

▲▼唐小姐入住高雄熱搜飯店，慘被浴室玻璃門割身濺血。（圖／民眾提供）

▲▼唐小姐入住高雄熱搜飯店，慘被浴室玻璃門割身濺血。（圖／民眾提供）

▲唐小姐入住高雄熱搜飯店，慘被浴室玻璃門割身濺血。（圖／民眾提供）

唐小姐與老闆、同事一行人在7月15日南下出差，她與同事共住一晚要價4600元的雙人房。她指控，入住後都未曾使用過浴室，直到16日凌晨準備洗澡時，才剛推開玻璃門，玻璃就整個碎裂，「當下沒反應過來，身體右半邊都受傷」。當時同事趕緊敲門關心她，也趕緊連絡飯店，「飯店有拿急救箱過來，但沒有協助幫忙，是我同事幫我一起處理，不過飯店有說要幫忙叫救護車，不過是我們自己去醫院，自己看完醫生、自己再回來。」

令唐小姐氣憤的是，她16日清晨6點多從醫院回來後，飯店也沒有做後續處置，她到櫃台反映，客服人員才詢問是否需要換房間，不過她認為飯店人員應該先到房間內處理，換房間沒有真正意義，客服第一時間則是回覆她「人力不足，無法處理」，她也決定，等飯店人員到房間處理再換房。

▲▼唐小姐入住高雄熱搜飯店，慘被浴室玻璃門割身濺血。（圖／民眾提供）

▲▼唐小姐被浴室玻璃門割身濺血，認為飯店處理態度不積極。（圖／民眾提供）

▲唐小姐的右半身被割傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

唐小姐當時心想，先回房間休息，等到早上再說，但飯店卻一直沒有處理，直到有其他同事再去反映，到16日中午11點才有人上來處理，並開另一間房間提供她盥洗，「處理方式是詢問過程，並回覆飯店會開放討論，但沒有確切詢問我的聯繫方式，或是傷勢重不重」，後續則是致電表示，「將會交給保險公司處理」。

唐小姐認為，她入住飯店卻受傷，「這不是人為意外，因為我一推就破掉」，沒有人想發生這種事，因為可能還會留疤，她認為業主應該主動關心傷勢，甚至後續保險賠償也未在第一時間說明，是很不負責任的態度。

▲hotel dùa。（圖／飯店提供）

▲hotel dùa認為唐小姐有不實指控，硬起來要提告。（圖／飯店提供）

飯店稍後發出6點聲明稿

1. hotel dùa希望把「厝」的感覺提供給入住的旅⼈，因此服務層⾯仍會持續加強教育與精進，讓hotel dùa的服務持續進步。

2.此事件為十年來，浴室設備更新後首次發⽣，hotel dùa除了平時的保修維護外，更加強了各房的設備安全確認，如有年限過久等使用安全疑慮，也會安排更換計劃，讓旅人有舒適的體驗。

3. 7/16當日自03:20起，該房連續遭隔壁房投訴製造噪音；03:30遭投訴第⼆次噪音問題；03:35當事人及其友人撥電話至櫃檯抱怨隔⾳不佳，並揚言客訴，已感受到當事⼈針對櫃檯勸導降低音量⼀事感到極度不滿；04:30當事⼈向櫃檯反應無法使用熱水，經飯店同仁確認為客⼈誤按止水閥，熱⽔可正常使用，同時間鄰房仍持續反映聲量太大；事發當下時間約為05:05分，唐小姐友人來電櫃檯表⽰玻璃破裂，隨即協助當事⼈送醫處理並報案，結束醫療後回飯店時間為06:40，飯店主管也持續協助當事人移動到完善舒適的空間休息或盥洗，因唐小姐堅持不肯移動直至約10:30才移動到新房間休息，當天過程明顯與報導內容不符。

4.事發後，該房破裂的浴廁玻璃門也經至少兩間第三方專業廠商至現場判斷及查驗，查驗結果皆為強烈外力撞擊而導致，而非玻璃⾃體爆裂而導致受傷，與現行說法輕輕⼀碰就破裂明顯不符。

5.當事人的醫療費用跟關懷慰問，本公司秉持服務精神持續全力協助處理，但當事人事發至今不斷提出精神賠償及醫美療程等賠償項目，因當時破裂主因尚未釐清，故無法給予口頭承諾，現經查驗後破裂主因為人為操作，部分求償項⽬恕本公司無法賠償。

6.本次事件因當事⼈持續訴諸媒體，因實際狀況與當事⼈提供媒體的內容有明顯不同，進而造成hotel dùa商譽受損且人為造成設備損壞，因此將循正當管道進行求償及後續的法律動作。

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