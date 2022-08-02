壽山動物園理髮店開張！小羊駝淡定脫大衣　草泥馬媽反咩咩叫

記者許宥孺／高雄報導

壽山動物園保育員在每年夏季都身兼美髮師的工作，幫羊駝甩掉蓬鬆毛髮避免中暑。首次接受理髮的小羊駝「歐露露」模樣淡定，反而陪同在旁的羊駝媽媽全程咩咩叫，讓人印象深刻。園方表示，幫羊駝剃毛並不是一件容易的事，因羊駝體型不算小又不肯老實就範，難以一人獨自操刀，需要團隊合作並讓牠們戴上轡頭保定後才能順利剃毛，所幸羊駝家族相當配合，順利完成理毛任務。

▲避免夏天過熱，動物園理髮店就會開張，替羊駝家族理毛。（圖／高雄市觀光局提供）

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壽山動物園目前有10隻羊駝（草泥馬），為了讓羊駝清爽度過炎夏，每年暑期限定的理髮院由保育員親自操刀，但因皮毛不僅能保暖，還可避免蚊蟲叮咬，因此保育員在幫羊駝理毛時，不會將毛剃乾淨，會留下適當長度，而頭部等敏感部位則會避開，形成頭部毛髮蓬鬆的可愛模樣。

▲小羊駝「歐露露」首次理髮相當淡定。（圖／高雄市觀光局提供）

▲當媽的「歐蜜馬」全程驚慌咩咩叫。（圖／高雄市觀光局提供）

保育員為了讓首度接受理髮的小羊駝「歐露露」安心，找來「歐蜜馬」媽媽陪伴在旁，卻意外發現歐露露相當淡定，反而是媽媽全程咩咩叫。

園方表示，比起在夏天穿著「毛皮大衣」，將毛髮理短對羊駝反而清涼許多，美髮團隊熟練的幫羊駝戴上轡頭保定，身為一家之主的「酷哥」和天生自然捲的「雪納瑞」選擇以站姿接受除毛，毛色漂亮的「土星」、「拿鐵」、「榛果」則是或坐或臥讓身兼美髮師的保育員理髮，過程順利平和，換上短髮的羊駝顯得精神奕奕，看著滿地的皮毛也讓保育員相當有成就感。

▲羊駝「拿鐵」帥氣坐姿接受理髮。（圖／高雄市觀光局提供）

▲羊駝「酷哥」理髮頗具英姿。（圖／高雄市觀光局提供）