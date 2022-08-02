台積電何時動工典禮？高雄藍營質疑　供應商：政治操作的外行話

▲楠梓產業園區將成為台灣南部半導體「S」廊帶關鍵樞紐，型塑高雄科技產業新聚落 。（圖／高市府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

台積電何時要到高雄動工？高雄市國民黨議員跳出來質疑陳其邁根本作秀作過頭，說話充滿算計，過度消費台積電，不過根據掌握，高雄市政府跟台積電之間的互動非常密切，只是台積電作風一向低調，現在又被國民黨拿到檯面上來消費，讓供應廠商私下替台積電抱屈，覺得他們有點無辜：「根本就是政治操作的外行話。」

台積電會在何時舉辦動工典禮一事，根據記者私下詢問一間台積電的供應廠商，他們表示「那是不了狀況的外行話。台積電除2018年因張忠謀董事長適逢退休，公司決定在其退休前，於台南的A18廠特別舉行動工，當時只有邀地方政府賴清德市長參加，其他廠房興建並沒有辦理任何動工儀式，即便在美國也是一樣」。所以說台積電會另辦動工典禮，根本是搞不清楚業界生態，「民代為選舉政治炒作居多。」

▲國民黨議員開記者會質疑台積電何時到高雄動土 。（圖／國民黨團提供）

而且記者也回頭比對還原，1日高雄市長陳其邁在訪視喜憨兒創作料理店時，被媒體問到「台積電動工時間」，陳其邁當時的回應是：「我們在這個月應該會動工，表定的時間在這個月，詳細的期程也要大家協調時間，原則上是這個月」。這一段話當中，從未提及台積電，而陳其邁強調的是「我們」，也就是高雄市政府，而高雄市政府負責的部分就是「楠梓科學園區」，所以在7日舉辦的動土典禮，就是楠梓科學園區，根本無關於「台積電」。

現在台積電已經確定會到高雄設廠，只是又在選舉期間被炒作出「何時動工」的議題，記者透過關係跟台積電方面私下了解，他們認為是無端被捲入，目前施工均按照進度進行，一切順利，來到高雄應該是好事一樁，也非常謝謝高雄市政府的協助，而不是成為選舉的口水議題。

▲國民黨議員開記者會質疑台積電何時到高雄動土 。（圖／國民黨團提供）