裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）1日展開亞洲行，是否來台也成為國際關注焦點。據了解，訪團約20餘人，預計2日晚間10點多，搭乘專機降落松山機場，對此，國民黨立委葉毓蘭表示，裴洛西的來訪會帶給台灣什麼大家心知肚明，除了口頭上會繼續挺台灣，「我們所要的台美雙方的BTA、FTA，門兒都沒有。」

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）



裴洛西1日展開亞洲行，是否來台也成為國際關注焦點。據了解，訪團約20餘人，預計2日晚間10點多，搭乘專機降落松山機場、隨後直接入住君悅飯店；另外，規劃3日上午將拜會立院藍綠黨團、與我政府高層會晤，並於當日中午前後搭機離開，火速結束訪台行程。

對於裴洛西訪台，中方不斷跳腳，更頻頻釋出「嚴正警告」，中國大陸外交部1日再度強調「解放軍絕不會坐視不管」，稱裴洛西若赴台將導致嚴重後果；至於陸軍方會有什麼樣的反應？趙立堅僅回答：讓我們拭目以待。

葉毓蘭表示，一如台灣像美國的軍購，美國的前國防部長艾斯培不久前才來這裡誇誇大言，他的任內賣給台灣最多武器，「只不過這些武器到底是為了台灣安全，還是為了他們自己的荷包而賣，我們就不得而知了。」

對於軍購案，葉毓蘭指出，因為我們要的他們不給，已經付錢買的，還可以先送給烏克蘭，去年中華民國一舉衝上向美國採購軍備的世界第一，這個已經轉任軍火商門神的艾斯培，食髓知味，還覺得台灣買都不夠，因為他們口袋還很深，還待填。

葉毓蘭表示，裴洛西的來訪會帶給台灣什麼，其實我們都心知肚明。除了口頭上會繼續挺台灣，我們所要的不論是台美雙方的經濟協定BTA、自由貿易協定FTA，門兒都沒有，更別提幫助我們加入區域性的經貿組織。

對於裴洛西來台，葉毓蘭感嘆，就算眾議院議長帶著所有國會議員大聲高喊支持台灣，「並不代表美國的行政部門官方，會正式對台灣給予我應有的幫助。」

葉毓蘭表示，自己只記得六月底當立法院外交及國防委員會，在美國華府考察進行官方拜會時，行政部門的官員們關心的只是台灣人民有沒有做好備戰的準備？要不要延長役期，恢復徵兵？

葉毓蘭指出，滿口的挺台灣，我們卻在進入國務院大廈時，被要求摘除身上所有的「國家」象徵，不論是有兩國國旗意象的「堅若磐石」口罩，還是在西裝上佩戴的小徽章，「原因無他，美國政府恪守一中政策。」