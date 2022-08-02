「請勿什麼水」2童旱溪戲水被叫上岸　台中警現場教學

記者鄧木卿／台中報導

正值暑假天氣酷暑炎熱，台中市2名男童脫了衣服在北屯區旱溪西路旁的旱溪玩水，路人擔心危險報警，警方立即趕往現場，吹哨叫上岸，不但勸誡男童可能的危險，為了要讓他們印象深刻，還叫男童念出警告標誌的「請勿戲水」，不料，男童竟然念出「請勿什麼水，令在場員警又氣又好笑，馬上現場教學，男童們這才倖倖然離去。

▲2名男童在旱溪玩水，被警方叫上岸後，竟念不出「請勿戲水」的警告字眼。（圖／警方提供，下同）

台中警五分局松安派出所巡佐潘長泰及警員黃長皓日前下午3點獲報，有男童在旱溪溪邊忘我地戲水消暑，由於下午常有短陣雨，一旦溪水暴漲，男童可能來不及逃生，潘長泰等人立即趕抵，對著孩童吹哨「嗶嗶！」揮手叫男童上岸，男童趕緊穿上褲子，向警方走來。

警方告知男童在溪邊玩水很危險，2名男童回說不知道不能下去玩水，但也不好意思地跨上腳踏車準備離去，剛好路旁豎立著水利署設置的告示牌，斗大的標語寫著「請勿戲水、游泳」，警方請男童念出告示牌的標語，只見男童一字一句的念出「請勿什麼水」，指著牌上的「戲」字，問這個字怎麼念？

警察伯伯瞬間化身國文老師，教導男孩該字讀作「ㄒ一ˋ」，還說雖然不認識「戲」字，但告示牌上亦有圖示，叮囑男童在危險水域及無救生員的河水溪流游泳、戲水，可能發生溺水事件，男童們這才倖倖然牽著腳踏車離去。