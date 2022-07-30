路口未減速！騎士衝轎車　騰空飛起狠撞電線桿...慘死田中

記者蔡佩旻、林冠吟／雲林報導

雲林縣水林鄉蕃薯村產業道路，29日上午11時許發生一起死亡車禍！一名59歲林的姓男子騎乘車機在行經路口時，與吳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，強大的撞擊力道當場造成騎士被被撞飛後騰空，隨即再重重撞上電線桿，騎士緊急送醫後仍不幸死亡。

▲騎士被撞飛後，再猛力撞上電線桿，緊急送醫後仍不幸不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



事發地點為水林鄉蕃薯村雲148線與產業道路口為無紅綠燈號誌之路口，從監視器畫面中可以發現，駕駛黑色轎車的吳姓男子迎面行駛而來，而一旁騎乘機車的林姓男子在行經路口時，雙方皆未在路口減速慢行，因而發生碰撞，強大的撞擊力道當場造成林男騰空飛起，隨後再重重撞上電線桿，而機車則被卡在轎車車頭持續推進。警方獲報後，也緊急將騎士經送往醫院，但騎士緊急送醫後仍不幸宣告不治。

事後警方也對2人進行酒測，2人均未發現酒測情勢。初步釐清，整起肇事原因，主因為雙方在無交通號誌路口未減速慢行所致。

▲雲林縣水林鄉蕃薯村產業道路29日發生一起死亡車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



北港分局長蔡培元表示，雲林縣轄內111年迄今，已發生死亡車禍60件61人、酒駕傷亡110件129人，成為許多家庭永遠無法抹滅的傷痛。為推動安全用路觀念及預防、減低A1A2類交通事故，北港分局積極派員走訪轄內各活動場所宣導，期望透與民眾面對面的接觸，讓交安觀念深植進每一位用路人腦中，藉以防制事故的發生。