女友在乾爸家過夜！雲林男自覺被綠了　撂人痛毆逼簽本票洗門風

▲雲林一施姓男子懷疑女友被乾爸睡了，約乾爸出來談判，用棍棒毆打。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／雲林報導

雲林一施姓男子接獲女友電話，說「要去跟乾爸吃飯、過夜，沒有要回家」並徹夜未歸，氣得隔天就約女友的陳姓乾爸出來談判，並拿棍棒毆打，導致乾爸手腕、肋骨骨折，乾爸聲稱被逼簽本票和給紅包「洗門風」，但檢方查不到相關證據，經彰化地院審理，考量施男已和乾爸以16萬調解成功，僅依傷害罪的部分，處施男5月徒刑，可易科罰金15萬元，緩刑3年，全案還可上訴。

判決書指出，乾爸提告指控，他和鍾姓乾女兒是同事關係，2019年7月14日傍晚他和鍾女及其他同事一起聚餐喝酒，期間鍾女男友就一直狂打電話，聚餐結束後，鍾女表示不願回家，所以他就帶她回家，和他媽媽睡一間，隔日鍾女表示男友想約他到大城國小見面，他也不疑有他，騎機車和乾女兒一同赴約。結果乾爸一到場，就有不明人士衝出來說「別想逃走」，拔掉他的機車鑰匙，限制他行動，總共3人將他拖到樓梯間毆打，導致他左側手腕、右側肋骨骨折，其中一位謝姓男子稱要結束這件事，就是要「包紅包」，不然就繼續狂揍「讓你斷手腳」，並當場拿出4萬7千元放款給乾爸，叫他包給施男「洗門風」，又逼他簽下6萬5千元的本票，約定1個月還1萬元，還不出來利息每月3千元，才放他離開。

謝男則辯稱，他住在國小對面，當天聽到爭執聲跑過去勸架，沒有做出這些行為。女友則證稱，那天她跟男友說「我要去跟我乾爸吃飯、過夜，沒有要回家」，聚餐完她就到乾爸家喝酒，喝完在那邊睡覺，隔天男友約乾爸出來談判時起爭執，她想勸架被施男拉到一邊，她和施男吵架，施男叫她離開她就走了，對這件事沒什麼印象。

因乾爸在警訊時，只提到遭人毆打、逼簽6萬5千元本票，並無提及紅包道歉，之後審理時，對於犯罪人數、借款、利息的數字證詞也都不一，經彰化地院審理，認為謝男並沒有動手毆打乾爸，反而是事後才到場阻止施男毆打他，且乾爸雖稱謝男以LINE向他討債，但並無提供相關對話紀錄，檢方也查無本票一事，判謝男無罪。考量施男犯後以16萬和乾爸達成調解，依犯傷害罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬元，緩刑3年，其餘指控罪證不足，也判無罪，全案還可上訴。