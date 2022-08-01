趙少康讚林杏兒公開審查「真金不怕火煉」　問林智堅：你敢不敢？

▲中廣董事長趙少康 。（圖／趙少康辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副發言人、台北市議員參選人林杏兒日前批評民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲一事，卻遭媒體爆料，她將政大教授林日璇所發表的英文期刊翻譯成中文，作為自己的學位論文。對此，中廣董事長趙少康表示，林杏兒主動要求銘傳大學公開審查碩士論文，充分展現真金不怕火煉的自信，反問林智堅「林杏兒敢，你敢不敢？」

趙少康今（1）日在臉書上發文指出，林杏兒第一時間就採取正面迎擊態度，除了強調論文清楚引述參考出處，也呼籲銘傳大學公開重新審查。他說，面對指控，林杏兒態度坦蕩且無懼檢驗，與林智堅的閃躲與硬拗有天壤之別，「這才是人格遭受質疑時該有的反應，林智堅看到了嗎？」

針對林杏兒被踢爆碩士論文涉嫌抄襲政大教授林日璇一事，趙少康痛批，指控林杏兒抄襲的證據力薄弱，檢舉人還匿名，不敢具名，明顯就是民進黨想借林杏兒的論文，轉移大眾對林智堅論文門關注的媒體操作，「這種破綻百出又粗糙的抹黑手法，只要把論文內容稍微比對，就能看出端倪。」

趙少康強調，林杏兒不單火速開記者會正面回擊，還主動要求銘傳大學公開審查她的碩士論文，充分展現真金不怕火煉的自信，反問林智堅，「林杏兒敢，你敢不敢？」包括出席台大的論文審定會議，並要求台大全程直播，將一切證據攤在陽光下。

「林杏兒不但引用有註明出處，也通過論文比對系統審查。」趙少康說，對抗抹黑最好的方式，就是公開透明、正面迎戰，除了林智堅應該比照林杏兒的作法，陳明通也應該把指導過的論文全數公開，接受各界檢驗，讓大家檢驗是否還有其他「拿A文給B抄」之事，並澄清網友「阿通師論文福利社」的嘲諷。