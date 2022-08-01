林智堅公布競選團隊與主視覺　「雙鄭」出任輔選大將

▲鄭文燦誇讚林智堅，在新竹創下了年輕城市的紀錄。（圖／林智堅競選團隊提供）



記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅、1日公布競選團隊成員及主視覺。競選團隊成員是由市長鄭文燦市長擔任主任委員，立委鄭運鵬為競選總幹事，前立委黃適卓為政策平台召集人，南、北桃園競選總幹事分別由立委湯蕙禎和前立委李鎮楠擔任，現任黨籍市議員和市議員參選人為桃園隊成員，喊出「年輕桃園、堅定向前」口號，爭取支持。

而主視覺由知名設計師聶永真和陳聖智（燻雞）所設計，概念意象是向前的箭頭，每一個箭頭，都有著不同的色彩含義，也意味著桃園這座包容多元的城市。林智堅表示，今天公佈競選主視覺，桃園隊堅強陣容也就定位，他要告訴大家，他準備好了，雖然過去這段時間看到對手透過抹黑、潑髒水的方式，試圖想要影響這次桃園的選舉，但是他身邊的每一個人給予最大的支持、最大的溫暖，讓他知道一定要堅定向前。

林智堅說，桃園是一個美好的城市，這20幾天以來，他到遍桃園每一個地方，看到大家眼神充滿幸福，都是因為鄭文燦市長8年來夜以繼日的努力，創造了桃園的蛻變，還有桃園的進步；而他也已經「轉換成『鄭文燦模式』」，這就是桃園人所需要的市長，桃園人所需要的是會做事、能夠解決問題、有經驗的人，他本身也符合這樣的條件。

鄭文燦說，他對林智堅相當有信心，林擁有成熟的韌性，也擁有很好的心理素質。選戰還剩下4個月，希望接下來選舉能回到正軌，應該以正面選舉取代負面選舉，用更多的公共討論取代口水抹黑。他說，這一段時間以來，雖然民調略有起伏，但是都維持領先在5%到10%中間。他相信，桃園市民會選擇一個的年輕市長，因為年輕的桃園需要年輕的市長，年輕的桃園需要堅定向前。

鄭文燦並誇讚林智堅，在新竹創下了年輕城市的紀錄，新竹的進步是看得見的，新竹的改變也是看得見的，從每一次的民調都看得出林的用心，他得到很多次的五星級市長肯定，也得到媒體最幸福城市的肯定，「我相信凡努力過必留下痕跡，不是口水可以抹煞。」

鄭運鵬則說，桃園已經不再是藍大於綠的直轄市，而是優良政績與林智堅的魅力受到桃園市民的青睞，所以國民黨才要全黨打一人；參選桃園是非常重要的責任，「我們要延續鄭市長優秀的政績」，現在競選團隊擁有林智堅和鄭文燦兩位加起來十星級的市長，相信未來的台灣需要桃園和新竹，不論是生活圈、產業鏈還是進步的價值都需要更大的結合，成為台灣的心臟和引擎，「請大家放心，這個團隊有政績，也有不同世代和族群的組合，未來的四個月一定非常正面，會給大家滿滿的政績和願景。」