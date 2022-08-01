綠選戰定調「抄」？　蔣萬安競辦：不孕症擴大補助去年3月就提案





▲蔣萬安競辦發言人、立委洪孟楷。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨立委管碧玲以及林靜儀針對不孕症擴大補助是國民黨台北市長參選人蔣萬安搶功，蔣萬安競辦發言人今（1）日指出，難道民進黨年底選戰已經定調為「抄」？但抄也要標示出處。

發言人洪孟楷諷刺，「民進黨年底選戰是不是已經定調『抄』？」但抄也要把出處標明出來，政策凡走過必留下痕跡，衛福部公布政策擴大補助政策，補助的對象從中低收入戶放寬至45歲以下不孕症夫妻，那是誰最具體提出？蔣萬安早在去年3月31日臨時提案，就已要求衛福部研議放寬不孕整補助至一般家庭，但要有排富條款。

發言人李德維表示，還原放寬不孕症補助對象時間軸，不需要跟管碧玲、林靜儀各說各話，過去舊制方案5、6年才催生7個寶寶，蔣萬安接獲許多不孕症夫婦反映，分別在去年的3月18日、31日兩次質詢，要求陳時中放寬對象並在去年3月31日獲得允諾，比起管碧玲委員後續缺乏追蹤，蔣萬安才真正落實放寬補助對象的推手。

發言人黃子哲則播放管碧玲與蔣萬安質詢片段為證，發現陳時中當時雖較早回應管碧玲人工生殖補助的質詢，但只有短短回應「同意，我們來研議」。但後續同樣回答蔣萬安的質詢時，陳時中則是具體提出要將門檻降低，提供階梯式補助等回應，當時媒體甚至報導陳時中經蔣萬安質詢後「允諾」鬆綁，這才是關鍵而有效的推動力量，而管碧玲用片段的資訊恐有誤導台北市民之虞？怎麼好意思邀功？

副發言人蕭羽耘則表示，管碧玲即便先質詢，但「政策不只是要比誰先講出口，而是誰有真正在後面推動。」而林靜儀想替陳時中政策辯護，先搞清楚時間軸，隨手提出去年4、5月的私訊對話截圖，圖中也沒交代政策發展後續下文，連簡訊都好意思拿來蹭政績，蔣萬安才是真正督促陳時中「把事做好」的人。

蔣萬安競選辦公室強調，蔣萬安長期推動放寬不孕症補助政策，質詢有建議、立院有提案、媒體有報導、民眾也看得見，民進黨可以當香跟拜或從善如流，但不需無賴抹煞。