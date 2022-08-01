快訊／「論文首頁就註明出處！」　林杏兒哽咽：絕對親自出席審查會

記者羅婉庭／台北報導

針對銘傳大學碩士論文遭指控抄襲，國民黨台北市議員參選人林杏兒今（1）日指出，呼籲銘傳大學盡快召開委員會，她一定親自出席。





▲林杏兒回應論文抄襲質疑。（圖／記者黃國霖攝）

林杏兒下午於銘傳大學校門口接受訪問，指出民進黨不要用對手的小雞對付小雞，用大砲打小鳥，呼籲該匿名爆料者以公開方式向學校檢舉，他將親自到場說明，絕對不會像林智堅一樣躲起來。

林杏兒強調，她在論文第一頁摘要中即註明：「本研究採用林日璇文獻」，「那一個論文不是參考文獻，吸收以後再用自己的文字去表達？」這樣請問有違反學術倫理嗎？當時學校也沒有要求要上比對系統，自己也為求謹慎，也上系統比對。

林杏兒哽咽強調，自己在地方努力十幾年，一個匿名爆料者就能讓過去的辛苦全部白費，匿名者可以完全沒有證據就抹黑，為了捍衛清白，一定會採取法律行動。「國民黨坦蕩蕩公開檢舉，民進黨只敢在背後偷雞摸狗」，所有的研究生都很清楚，寫論文非常辛苦，耗費的時間、要看非常多書與資料才能寫出一本論文。

林杏兒說，不能在沒有證據的狀況下把別人的辛苦，直接賤踏在腳下，影射她抄襲「22段」論文，何謂22段？兩句話算也是一段嗎？他在誤導所有選民，認為他的論文是假的。因此，林呼籲銘傳大學盡快召開委員會，她一定親自出席，並訴諸法律行動。

對於英翻中的指控，林杏兒說，難道英文論文不能夠參考嗎？中文都能參考，學術倫理中有說不能參考英文嗎？經過翻譯，加進自己的想法，措詞用語都不一樣，「請問這叫抄襲嗎？」每一個參考文獻都是這樣做。

至於民調數據被質疑竄改，林杏兒表示，她參考了TVBS的2008總統大選民調，「這就是一個認知問題，請問54%跟我寫55％，到底哪裡有差別？我認為是55％」，只是文字表達問題嗎？一本論文一定是有參考文獻，若從頭到尾全部自己寫出，那叫做創作，若每個人都要被用這樣高標準檢視的話，幾乎每一本論文都叫抄襲。

前國民黨青年團總團長呂謦煒則補充回應，要求林智堅比照林杏兒做法，正當面對，包括自請召開學術倫理委員會，並親自出席委員會，公開為自己的論文辯護，但目前林智堅完全無視台大學術倫理委員會，試圖用政治手段處理掉學術問題。