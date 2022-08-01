民進黨團：陳時中跑行程民眾非常熱情　選民對候選人期待非常明確

▲民進黨台北市長參選人陳時中參觀 《2022漫畫博覽會》。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀1日表示，現在看到民進黨台北市長參選人陳時中在跑行程，地方的民眾幾乎都非常熱情，相信選民對於候選人的期待已經非常明確，所以相關民調參考就好。

根據聯合報最新民調顯示，有關年底台北市長選戰，藍綠陣營分別由蔣萬安、陳時中出馬，對上現任台北市副市長黃珊珊，其中蔣萬安獲得2成8選民支持，另有2成6選民青睞陳時中、2成5選民屬意黃珊珊。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，林靜儀表示，所有民調都可以討論，但是民調包含特定的機構效應與資訊，有關候選人在選舉過程提出的政見，「他要說服的是多數的選民」。

林靜儀指出，截至目前為止，陳時中在過去協調部會或者決策的能力，應該可以提供大家評論台北市長3位候選人的能力。

林靜儀說，民調的數字是一回事，地方民眾的支持度又是另一回事，現在看到陳時中在跑行程，民眾幾乎都是非常熱情，相信選民對於候選人的期待非常明確。

林靜儀也說，現在距離選舉剩下不到4個月，所以包括地方的組織跟動員，以及在整個選舉過程當中，每個候選人的特質還有他們過去做事的能力，相信都會受到選民的檢視，「民調我們參考就好」。