中秋節恐又沒火車搭！1500名「司機都不出勤」　開車數比五一更少

▲交通部規劃2024年完成台鐵公司化。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃2024年台鐵公司化掛牌，然而近日與台鐵企業工會討論公司化子法再度觸礁，工會發起中秋節、國慶日、九合一大選全數依法不加班，目標全台1500名司機員都不出勤，預計1班列車都開不出去，開車數將比五一勞動節的18班更少。工會呼籲，交通部不應政治凌駕專業，也不該把責任甩鍋基層。

台鐵公司化勞資協商頻頻觸礁，全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華表示，這次中秋節目標全台1500名司機員都不會出勤，將火力全開讓台鐵一班都開不出去，絕對比五一勞動節還要少。今年五一勞動節台鐵企業工會已發起不加班的罷工行動，當日台鐵表定列車全面停駛，全台僅開出18班車。

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交通部近期與台鐵企業工會討論公司化子法協商意見分歧，主因為員工薪資待遇及職工福利金，工會認為台鐵首次實施資本額應設置1200億，提撥5%共60億當作福利金，這樣公司成立前10年的每人每年福利金才會到3萬3830元。

▲今年勞動節台鐵企業工會發起不加班的罷工行動，乘客只能改搭高鐵、客運等，影響甚巨。（圖／記者李毓康攝）



然而交通部認為，目前已修正鐵路法及都市計畫法限制，並研擬調整票價計畫，工會應該思考如何落實營運安全，營收若增加，福利金自然會增加，而不是想一次拿到未來10年的福利金。

對此，台鐵工會表示，交通部反對調整台鐵票價，就是政治凌駕專業的表現，若台鐵不調整票價，即使公司化後，也只是換個招牌，仍是「非營利公司」，營收不可能增加。

工會質疑，員工是公司的資產，勞方出力、資方出錢天經地義，交通部卻呼籲工會想辦法賺錢，這種說法邏輯錯誤，根本是把責任甩鍋勞方，目前工會也持續醞釀中秋節、國慶日、九合一選舉等國定假日不出勤加班的行動。