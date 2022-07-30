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延宕的修復2.0！台中站鐵門故障半年沒修　台鐵放大絕出這招網轟動

▲▼台鐵用EMU3000型新美學城際列車廣告將故障鐵門擋住。（圖／翻攝臉書粉絲團零號出口 Exit No.0 ）

▲台鐵用EMU3000型新美學城際列車廣告將故障鐵門擋住。（圖／翻攝臉書粉絲團零號出口 Exit No.0 ）

記者李姿慧／台北報導

台鐵台中站鐵門故障長達半年沒修，日前有民眾受不了，將待修鐵門升格成裝置藝術，貼上作品名《延宕的修復》，讓網友笑瘋，還成熱門打卡點，不過有民眾發現故障鐵門裝置藝術又升級了，台鐵索性用新美學城際列車廣告將故障鐵門擋住，引起網友接力命名《延宕的修復2.0》、《遮羞布》、《眼不見為淨》。

台鐵台中站鐵門故障，門上貼著「鐵捲門故障維修中，請勿靠近」，未料這一拖就是半年。有民眾受不了，直接將該故障鐵捲門升格成「裝置藝術」，該民眾更幽默的在故障鐵門上貼上作品名「延宕的修復」，還註明作品材料是「複合媒材」，並將照片PO上臉書，貼文指出「這門修了快半年都沒動靜，總算在今天升格為裝置藝術了」。讓網友笑瘋喊要去朝，還說「直接省下來不用修」、「神作」。

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▲▼台鐵台中站鐵捲門故障半年未修好，民眾索性將其升格成「裝置藝術」，作品命名「延宕的修復」。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵台中站鐵捲門故障半年未修好，民眾索性將其升格成「裝置藝術」，作品命名「延宕的修復」。（圖／民眾授權提供）

台鐵日前說明該防火鐵捲門原係鐵道局設計建置，今年2月故障後，原建置廠商因無零件導致修復未果，連絡鐵道局亦無法協助修復，因涉及消防法規，因此台鐵自行重新委託建築師更換設計並送審核備，並同步編列預算，最快可於9月修復。

不過臉書粉絲團「零號出口 Exit No.0」昨晚在臉書上分享台中站故障鐵捲門新照，只見原本崩斜頗有藝術感的鐵捲門前後都被一大幅台鐵新美學城際列車EMU3000型氣勢磅礡廣告照遮住了，「零號出口 Exit No.0」笑稱是《延宕的修復2.0》。

▲▼台鐵用EMU3000型新美學城際列車廣告將故障鐵門擋住。（圖／翻攝臉書粉絲團零號出口 Exit No.0 ）

▲台鐵用EMU3000型新美學城際列車廣告將故障鐵門擋住。（圖／翻攝臉書粉絲團零號出口 Exit No.0 ）

該照片引發網友熱議：「遮起來表示不修的決心」、「鐵路管理局裝置藝術特展優勝作品：眼不見為淨」、「台鐵遮羞布」、「這塊布倒是做的挺快的」、「懂得遮羞，而且還蠻好看的，台鐵有進步」、「美美的」、「傑出的一手」、「真的很會」、「不錯，車站突然間充滿著文藝氣息」。

台鐵局回應指出，該防火鐵捲門故障，原廠商已不生產、無零件維修，鐵道局也無法協助修復，因此僅能全面換新，但涉及消防法規和都發單位，重新變更設計除要找建築師設計外，還要送消防局和都發局審查，通過後才能施作，其中還需要補件，相關程序都需要作業時間，其實一直在進行中並沒有延宕不修，公家單位無法像民間單位說換就換，都要符合相關法規和招標作業程序。

台鐵指出，都發局同意變更的函文近日下來了，因此預計下周進行招標作業，9月底前將可更換新的防火門，由於EMU3000型新美學列車自6/29起有8班次停靠停靠台中站，仍有許多民眾不知道，且鐵門故障等招標和廠商施作也不好看，因此將新美學城際列車時刻表放在上面，宣導新車停靠台中站並提供時刻表資訊。

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