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牛排、海鮮都有！「浪漫情人節大餐」外送點得到　加碼收限時優惠

▲▼Uber Eats迎七夕推美食指南推薦餐廳、公布愛情救急必備選禮榜。（圖／Uber Eats提供）

▲外送限定吃超狂情人節大餐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

七夕情人節肯定少不了大餐、禮物，就有外送平台宣布推出「浪漫七夕」活動，不僅找來名人約會最愛餐廳合作打造外送才點得到的限定七夕大餐，像是牛排、羊小排、波士頓龍蝦等在家就能享用，同步公開「情人節人氣選禮榜」，統計今年西洋情人節當日最熱銷品項，跟著送準沒錯，加碼還有一系列限定優惠等領。

Uber Eats「七夕浪漫人人饗」活動即日正式起開跑，找來人氣餐廳打造情人節限定大餐，像是台中「THE WANG」就推出乾式熟成帶骨紐約客，使用美國PRIME等級肉品乾式熟成28天並經高溫炙烤，熟成牛肉可是帶有奶油香，香氣十足，且至8月31日前消費滿1200元還贈龍蝦濃湯；還點得到曾獲義大利美食指南《紅蝦評鑑》的北義餐酒館「Botega del vin」、隱身於台北東區巷弄、擁有超高人氣且洗版社群的「Cantine Marais 瑪黑餐酒」及台北「Seafood Meat 波波海鮮市集」，牛排、海鮮一次滿足。

▲▼Uber Eats迎七夕推美食指南推薦餐廳、公布愛情救急必備選禮榜。（圖／Uber Eats提供）

▲▼情人節最夯送禮TOP4出爐。

▲▼Uber Eats迎七夕推美食指南推薦餐廳、公布愛情救急必備選禮榜。（圖／Uber Eats提供）

同步公開「情人節最夯送禮TOP4」，分別是巧克力、花束、蛋糕及美顏保健品，跟著送準沒錯。加碼於7月27日至8月9日推出情人節限定4重優惠，凡在指定逾600家商家下單滿520元、999元、1314元或2099元，即可享送單品餐點，贈送單品數量有限、送完為止；優饗及雙享方案期間加碼輸入優惠序號「在家浪漫點」，單筆訂單消費滿520元即可享2次85折優惠，單次最高可折抵80元。

另外還有新用戶首次下載註冊APP，至8月9日輸入優惠序號「桃花無限點」，還可享1次2折優惠，最高折抵300元，限輸入後14日內使用完畢，限指定美食外送及外帶商家，優惠數量有限、送完為止；至9月30日加碼首購Uber Eats優市之用戶輸入「初享優市」，單筆消費滿200元可享1次7折優惠，最高可折抵150元。

▲▼foodpanda分享韓貨銷售排行榜。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公開韓貨銷售排行榜。

除外，foodpanda則觀察到「韓流」熱潮不減，韓系商品佔超市銷售成長超過1倍，且受韓劇影響，台人最愛韓國食品由「泡麵」奪下冠軍寶座，光泡麵品項就佔熊貓超市韓貨銷售3成，民眾最愛有著獨特香辣湯汁的「辛拉麵」，再來是「安城湯麵」、「爽口海鮮味烏龍麵」，而在冰品部分，前10名皆由韓國樂天包下，人氣冠軍為「Lotte Tico可可脆皮香草雪糕」，「Lotte 原味優格冰沙」、「Lotte PEPERO脆皮雪糕」也都是熱賣夯品之一。

看準韓貨驚人消費力，特意於熊貓超市推出「韓貨季」，更攜手韓國第一外送平台「Woowa」，引進韓國熱銷排行榜上的泡麵、零食、冰品及飲品，一共有超過200多款必買熱銷韓貨選擇，並祭出限時折扣，即日起至7月31日，輸入指定優惠碼滿額現省250元；即日起至7月31日泡麵、泡菜、午餐肉還有第2件77折，把握機會囤貨。

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