泡麵、冰品上榜！台人最愛「外送韓貨」排行來了　加碼收限時折扣

▲外送平台公開「熱門韓貨」銷售排行榜。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國內外旅遊雖逐步解封，但出國行程還沒安排好沒關係，外送平台「foodpanda」特意攜手韓國第一外送平台「Woowa」引進逾200款韓國熱銷零食、冰品等人氣商品，隨點隨送，更曝光「台人最愛韓食、冰品」排行，跟著吃準沒錯；另，加碼周周推限時優惠碼幫省荷包，趕緊收下。

▲foodpanda韓貨季網羅超過200款必買熱銷韓貨選擇。

「韓流」熱潮不減，foodpanda觀察到韓系商品佔超市銷售成長超過1倍，且受韓劇影響，台人最愛韓國食品由「泡麵」奪下冠軍寶座，光泡麵品項就佔熊貓超市韓貨銷售3成，民眾最愛有著獨特香辣湯汁的「辛拉麵」，再來是「安城湯麵」、「爽口海鮮味烏龍麵」，而在冰品部分，前10名皆由韓國樂天包下，人氣冠軍為「Lotte Tico可可脆皮香草雪糕」，「Lotte 原味優格冰沙」、「Lotte PEPERO脆皮雪糕」也都是熱賣夯品之一。

看準韓貨驚人消費力，foodpanda特意於熊貓超市推出「韓貨季」，更攜手韓國第一外送平台「Woowa」，引進韓國熱銷排行榜上的泡麵、零食、冰品及飲品，一共有超過200多款必買熱銷韓貨選擇，並祭出限時折扣，即日起至7月31日，輸入指定優惠碼滿額現省250元；至7月24日前零食、飲品皆享任選3件9折優惠；7月25日至7月31日泡麵、泡菜、午餐肉還有第2件77折，把握機會囤貨。

【你可能也想看】

►揪團衝消暑！超商「霜淇淋買1送1」爽嗑3天

►今天衝！手搖飲限時7天「免費加料」 珍珠、椰果都有

►9大速食店最新優惠快看！麥當勞送豬肉滿福堡、拿坡里炸雞買8送8