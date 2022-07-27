foodpanda8月起「取消訂單費用店家也要扛」挨轟！業者回應了

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」7月25日於官網發出最新「未完成訂單通知」公告，表示自8月1日起若發生消費者取消訂單導致付款未完成，店家須自行吸收6成餐損費，此舉引發大批店家不滿更挨轟又搞突襲。對此，業者也作出最新回應強調「店家解讀有誤會。」此調整內容是於全亞太區同步上線，並在「2前提下才會成立」，至於搞突襲說法則說明已提前1周進行公告，且也未違反買賣契約。

▲foodpanda發出最新「未完成訂單通知」公告引發店家不滿。（示意圖／記者黃克翔攝）

▲官網最新公告內容指出餐損費由過去foodpanda全額支付改為與店家共同承擔。

foodpanda於官網公布發布最新調整通知指出，為因應全亞太區付款條件調整及符合雙方簽訂服務內容，即平台為受託於商家進行餐點訂單推送、代收代付、外送之相關服務；特此通知，於2022年8月1日起如商家接單後而發生消費者提出取消使訂單付款未完成，foodpanda確實未收到款項之情形，將不抽取該筆佣金並支付該筆訂單百分之40金額。此舉引發大批合作店家不滿，認為foodpanda再度搞突襲，不僅將成本轉嫁至店家上，恐還違反買賣契約。

對此，業者回應解釋，「過往平台全額支付餐損費用，是基於協助店家營運的贈與關係。」平台與店家服務合約中清楚載明，平台為代收代付性質，實際上買賣契約成立於店家及消費者之間，並無片面變更契約。而此次作調整是為因應全亞太區付款條件一致性，且在「2前提下才會成立」，包括「消費者主動通知取消訂單」以及「確實未收到款項情形」，才會由平台、店家共同承擔相關損失；至於相關規定也於1周前提前公告，強調沒有突襲。

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