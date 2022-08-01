卓冠廷整理4項數據　一張圖看六都防疫表現

▲民進黨新北市議員參選人卓冠廷列出4項防疫表現數據。（圖／卓冠廷臉書）



記者陶本和／台北報導

年底新北市長選戰，上演由民進黨參選人林佳龍挑戰現任市長侯友宜的戲碼，身為林佳龍子弟兵的議員參選人卓冠廷1日出招，列出4項數據，包括累計確診、死亡人數、確診比例，以及死亡比例，他認為新北在六都中敬陪末座。

新北市政府是全台人口最多的城市，不論在防疫或選戰，都是藍綠攻城掠地的重中之重，民進黨由素有「正國會」少主之稱的林佳龍，挑戰新北現任市長侯友宜。對此，身為林佳龍子弟兵的卓冠廷1日出招，選擇列出4項數據，包括累計確診、死亡人數、確診比例，以及死亡比例等。

卓冠廷認為，從這四項數據來看，新北市在六都的防疫中都敬陪末座。他表示，侯友宜及其團隊在過去兩年疫情以來，不斷吹噓新北防疫滿意度居冠，事實上真是如此嗎？在疫情趨緩，但下波疫情可能來勢洶洶的情形下，是時候統整相關數字，侯友宜市府也應該要好好面對新北市民了。

卓冠廷說，7月31日，新北市累計確診數已來到98萬，六都最糟；單日確診數超過3千，六都最糟，死亡病例是1964例，也是六都最糟。

不過，由於新北人口最多，卓冠廷則從確診比例、死亡比例來分析。他指出，新北市人口統計為398萬人，不看總數看比例，新北的確診比例24.73%，四個新北市民就有一個確診，六都最嚴重；而全市人口因疫情而死亡的比例，0.05%，同樣是六都最高。

卓冠廷表示，他要求負責的對象，就是政策制定錯誤，導致新北防疫表現最差，不要只想推給基層，而恩恩案發生至今，新北沒有一句道歉，沒有首長下台，「新北市防疫表現真的是六都最糟，我相信新北市政府恐怕也不會道歉，只會繼續把所有事情推給中央」。